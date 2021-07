Kiel

Das zweite Heimspiel der Saison in der German Football League wird für die Kieler in zweifacher Hinsicht ein Highlight. Erstmals können sie sich wieder auf Unterstützung ihrer Heim-Fans freuen, von denen bis zu 500 an der Moorteichwiese zugelassen sind.

Dorthin müssen di Canes für den Rest der Spielzeit umziehen, weil die Stadt das Kilia-Stadion mit Kunstrasen ausstattet. Auch die Moorteichwiese ist den Footballern bestens vertraut. Dort haben sie, teilweise bedingt durch die im Namen anklingende Staunässe-Gefahr, schon denkwürdige Schlachten geschlagen – zum Beispiel im Halbfinale auf dem Weg zum German Bowl um die deutsche Meisterschaft im Jahr 2010 gegen die Dresden Monarchs.

Braunschweigs erste Pleite seit über 1000 Tagen

Dass die Kieler am Sonnabend an ähnliche Großtaten anknüpfen können, steht zwar nicht zu vermuten. Als zu groß erwies sich in den ersten vier Partien der Saison die Lücke des jungen Kaders zu den anderen Teams der Nordstaffel. Die zu den New Yorker Lions aus Braunschweig, dem Meister von 2019, dürfte noch ein wenig größer sein. Zwar verlor das Team um Quarterback Jake Kennedy vergangenes Wochenende erstmals seit 1002 Tagen ein Spiel. Canes-Headcoach Timo Zorn macht sich dennoch keine Illusionen.

Große Herausforderung für Kieler Defense

„Braunschweig ist eines der Top-Teams in Europa“, sagt er. „Deshalb ist es immer etwas Besonderes, gegen sie zu spielen.“ Besonders warnt er vor dem Laufspiel der Niedersachsen, bei denen Runningback Exavier Edwards pro Spiel im Schnitt für 103 Yards Raumgewinn sorgt. „Das müssen wir in den Griff bekommen und in der Offense dafür sorgen, dass die Defense ihre Pausen bekommt“, sagt er. Kein leichtes Unterfangen, da die Lions für lange Ballbesitzzeiten und Spielkontrolle bekannt sind.

Auch offensiv haben sich die Kieler weitere Steigerung vorgenommen. „Da wollen wir an unsere zweite Halbzeit in Berlin anknüpfen“, sagt Zorn. Bei der 14:28-Niederlage bei den Rebels am vergangenen Wochenende hatten die Kieler bisher die meisten Punkte ihrer Saison aufs Scoreboard gebracht. Das Ziel gegen Braunschweig? „Wir wollen uns mit den Besten messen und uns Schritt für Schritt weiterentwickeln“, sagt Zorn. Ein Satz, den er diese Spielzeit mit Sicherheit nicht zum letzten Mal sagen wird.

Ticketverkauf ausschließlich online

Der erste Ticketverkaufder Canes-Saison läut ausschließlich online. Fans, die eines der 500 Stehplatz-Karten für die Partie gegen Braunschweig auf der Moorteichwiese ergattern wollen, können dies seit Donnerstag, 1. Juli, 16 Uhr, unter www.eventimsports.de/ols/hurricanes tun. Kinder bis einschließlich sechs Jahre haben freien Eintritt.