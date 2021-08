Kiel

Die Cologne Crocodiles stehen in der German Football League (GFL) da, wo die Kiel Baltic Hurricanes gern hinwollen: auf einem Playoffs-Platz. Rechnerisch ist der Sprung auf Rang vier der Nordstaffel für die Kieler noch möglich, ein Sieg am Sonnabend (15 Uhr) im direkten Duell auf der traditionsreichen Moorteichwiese würde der Mathematik gehörig Zunder verleihen. Allerdings müssen die Canes auch einen Verletzungsrückschlag verdauen. Die Verletzung von Offensive Lineman Tom Hartmann aus dem Spiel bei den Dresden Monarchs (48:61) stellte sich als Kreuzbandriss heraus.

Tom Hartmann fällt bis zum Saisonende aus

Damit wird der 167-Kilogramm-Mann für den Rest der Saison ausfallen, müssen nun andere Quarterback Joe Germinerio den „Rücken“ freihalten. Canes-Headcoach Timo Zorn setzt weiterhin auf die ohnehin praktizierte Rotation: „Wir werden gegen Köln also nicht in einer Konstellation spielen müssen, die wir noch nicht kennen, haben auch in Dresden viel rotiert, um die Spieler frisch zu halten, möglichst verletzungsfrei durch das Spiel zu bekommen“, so Zorn. Der Canes-Cheftrainer möchte auch gegen Köln möglichst an das „Offensiv-Feuerwerk“ aus Dresden anknüpfen. „Wir wollen guten Football zeigen, genau da weitermachen, den Aufwärtstrend beibehalten“, sagt Zorn, der in Dresden trotz der 48:61-Niederlage nicht nur ein Offensiv-, sondern auch ein Rekord-Feuerwerk bestaunen durfte.

So bedeuteten beispielsweise 702 erkämpfte Offensive Yards eine neue Klub-Bestmarke (bisher 689 Yards gegen die Berlin Adler 2015). Quarterback Joe Germinerio pulverisierte zudem gleich drei weitere Rekorde aus dem Jahr 2015: mit 599 die meisten Passing Yards in einem Spiel (bisher 550 durch Blake Bolles), mit 53 die meisten Passversuche (bisher 52 durch Blake Bolles) und mit 38 die meisten vollständigen Pässe in einem Spiel (bisher 35 durch Blake Bolles). Germinerios insgesamt 661 Offensiv-Yards sind sogar einsamer GFL-Rekord.

In die Rekordflut stimmte auch Wide Receiver Weston Carr mit ein und stellte mit imposanten 355 Receiving Yards (bisher Estrus Crayton mit 292 Yards 2008 gegen die Dresden Monarchs) und sechs Receiving Touchdowns (bisher Tyler Davis mit fünf Touchdowns 2015 gegen die Düsseldorf Panther) zwei Rekorde für die Ewigkeit auf.

Timo Zorn weiß aber auch: „Mit unserer Offensive werden wir die Crocodiles nicht auf dem falschen Fuß erwischen.“ Offensiv weiß schließlich auch der German-Bowl-Sieger von 2000 zu glänzen, hat neben Wide Receiver Aaron Jackson mit dem Ex-Kieler Markell Castle auch einen alten Bekannten in seinen Reihen. „Die Kölner wollen den Ball in die Hände dieser beiden Receiver bekommen, haben sehr dominantes Pass-Spiel, gepaart mit guten Runningbacks“, so Zorn. Das Hinspiel haben die Crocodiles gegen die Canes, die damals ohne den gesperrten Joe Germinerio antreten mussten, mit 49:13 gewonnen. Für die Kieler stehen im Anschluss noch die Begegnungen bei den Braunschweig Lions (22. August, 15 Uhr) und gegen die Dresden Monarchs (28. August, 15 Uhr) auf dem Programm. Zorn: „Wir wollen die Saison auf einer hohen Note beenden.“