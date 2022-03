Kiel

Aaron Simpson war nicht neu auf dem Wunschzettel von Timo Zorn. Bereits vor zwei Jahren hatte der Headcoach der Kiel Baltic Hurricanes Kontakt zum US-Amerikaner aufgenommen, um ihn in die German Football League (GFL) zu den Kielern zu lotsen.

Doch die Pandemie und Simpsons Wunsch nach einem Engagement in Kanada kamen dazwischen. Der Kontakt aber blieb. Und so zieht es den 29-Jährigen nun doch an die Förde.

Zweiter US-Neuzugang für die Kieler Defense

Simpson kommt von der Dixie State University, wo er ein integraler Bestandteil der Defense der Trailblazers war. Sein Seniorjahr 2019 war die erfolgreichste Saison des Programs mit dem besten Sieg-Niederlagen-Verhältnis und einigen neuen und eingestellten Teamrekorden. Auch Simpson trug sich dabei mit sieben Interceptions und zwölf Pass Break Ups in dieser Saison in die Rekordbücher ein.

„Meine Ziele für 2022 sind Spiele zu gewinnen und ein Führungsspieler zu sein – vor allem für meine Teammates da sein und mein Wissen und Erfahrung auf meiner Position und als Athlet weitergeben“, umreißt der gebürtige Kalifornier seine Vorstellungen von seinem Kiel-Aufenthalt. „Daneben freue ich mich auch, einen anderen Teil der Welt kennenzulernen, was eine Erfahrung ist, die manchen Menschen nie möglich ist.“

Nach Linebacker Quinlen Dean ist Simpson der zweite US-amerikanische Neuzugang in der Kieler Defense für die Saison 2022.