Kiel ist am Sonntag, 3. Oktober 2021, im Lauffieber: Nach einjähriger Pause starten rund 6.000 Läuferinnen und Läufer beim Kiel-Lauf. Er führt durch die Innenstadt und entlang der Kieler Förde an. Im Anschluss an den 33. Kiel-Lauf zeigen wir Ihnen hier viele Bilder und Ergebnisse von dem Lauf-Event.