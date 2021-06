Kiel

Eine Durchführung des Laufs am letzten Sonntag der Kieler Woche 2021, 12. September, war zunächst angedacht. Auf Grund von Einschränkungen bei der Streckenführung wurde die Idee jedoch wieder verworfen. Dem zweiten Wunschtermin, dem 26. September, stand die Bundestagswahl "im Weg". Nun ist der Kiel-Lauf für den 3. Oktober geplant.

Anmeldeschluss für den 15. September geplant

3800 Meldungen gibt es für das Event bislang, 2400 davon sind Umbuchungen aus 2020. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung mit 10000 Läuferinnen und Läufern ausgebucht. "Ich persönlich rechne damit, dass es dieses Jahr rund 8000 Läufer werden könnten. Aber wenn es wieder 10000 werden, dann nehmen wir die gerne", sagte Rainer Ziplinsky, Geschäftsführer von Zippel's Läuferwelt, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Der Anmeldeschluss ist für den 15. September geplant.

"Es soll der ganz normale Kiel-Lauf werden", mit Profis und Hobbyläufern, so die Hoffnung der Veranstalter. Heißt: In möglichst allen Distanzen - Halbmarathon, Volkslauf, Kurlauf, Schülerlauf oder Bambinilauf - sollen Läuferinnen und Läufer an den Start gehen. Ob das klappt, wird von den im Oktober geltenden Corona-Verordnungen abhängig sein.

Viele organisatorische Fragen bleiben offen

Wer wird laufen können (nur Getestete und Geimpfte)? Wie kann gelaufen werden (herrscht beim Start Maskenpflicht)? Wie viele werden starten können? Wie viele Zuschauer werden an der Strecke stehen? Alles Fragen, die die Organisatoren zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantworten können. Klar ist: Auf das ganz große Rahmenprogramm abseits des Sportlichen wird verzichtet.

Lesen Sie auch: So verändert die Pandemie den Laufsport

"Es gibt Leute, die uns gefragt haben: Warum organisiert ihr das überhaupt?", berichtete Ziplinsky, der selbst auf der Halbmarathon-Distanz antreten will. "Nun ja, so ein Event braucht etwa ein halbes Jahr Arbeitszeit. Wenn wir erst im September anfangen, weil wir dann wissen, wie sich die Situation entwickelt, ist es zu spät. Das Risiko müssen wir eingehen."

Doch die Veranstalter sind zuversichtlich, dass die Mühe am Ende nicht umsonst ist. Die Lockerungen für den Sport in Schleswig-Holstein, die seit dem 31. Mai gelten, dürften diese Hoffnungen genährt haben.