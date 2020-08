Kiel

Am Sonnabend lüfteten Rainer Ziplinsky, Geschäftsführer von Zippel's Läuferwelt, und Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse, die den Kiel-Lauf als Partner seit vielen Jahren unterstützt, das Geheimnis um die Farbe des diesjährigen Teilnehmer-Shirts.

Und die hat 2020 Symbolcharakter: Neongrün. Wie die Hoffnung. Auch wenn die Veranstalter bei der Farbwahl einen pragmatischeren Grund im Kopf hatten. "Wir haben eine Signalfarbe gewählt, weil wir hoffen, dass die Läufer, die den Lauf individuell absolvieren, sich so gegenseitig erkennen", erklärt Ziplinsky. So könnte vielleicht etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, auch wenn in diesem Jahr getreu dem Motto alles anders läuft beim Kiel-Lauf, der auch in der Zählung aussetzt und die 33. Auflage, die ursprünglich am 13. September mit 10.000 Laufenden stattfinden sollte, nun im nächsten Jahr an der Reihe ist.

2020 gilt indes: Der Lauf findet statt, aber unter Corona-Bedingungen. Vom 13. bis 20. September können die Teilnehmer individuell und auf einer beliebigen Strecke die Distanz laufen, auf der sie sich angemeldet haben und ihr Ergebnis anschließend online selbst eintragen. Ergebnislisten, Urkunden und Medaillen gibt es also auch ohne gemeinsamen Start - sie werden per Post verschickt, die Ergebnisse werden am 23. September in den Kieler Nachrichten veröffentlicht.

1550 Läufer wollen individuell starten

Nach aktuellem Stand sind rund 1550 Läufer angemeldet, Ziplinsky rechnet am Ende mit einer Zahl von rund 1700 bis 1800 Startern. Zum Zeitpunkt der Absage hatten sich bereits 5500 Läufer ihre Startnummer gesichert. Von ihnen ließen sich rund 2000 aufs nächste Jahr "umbuchen". Vom Recht, sich ihr Startgeld wieder zurückzahlen zu lassen haben nach Veranstalterangaben etwa 120 Gebrauch gemacht. "Einige haben uns das Startgeld auch einfach so überlassen", sagt Ziplinsky, der noch nicht genau absehen kann, wie hoch der Corona-Verlust für den Kiel-Lauf am Ende ausfallen wird. Noch sind nicht alle Sponsoren-Verhandlungen abgeschlossen. Im schlimmsten Fall rechne er aber mit einem Verlust von rund 420.000 Euro.

Auch über die Auflage im kommenden Jahr macht er sich bereits Gedanken. Aber auch hier hängt alles von den weiteren Entwicklungen in der Pandemie und dem Anmeldeverhalten der Läufer ab. "Möglicherweise müssen wir Einschnitte machen", sagt Ziplinsky. "Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es den Kiel-Lauf weiter geben wird."

Überlegungen zum Livestream-Startschuss

Gedanken, die die Vorfreude auf den bevorstehenden Lauf aber erst einmal nicht trüben sollen. "Gerade sind wir etwas euphorisiert, dass er jetzt in dieser Form stattfindet", sagt Ziplinsky. "Aber dass er in seiner eigentlichen Form ausfällt, werden wir wohl auch alle erst am eigentlichen Datum des Laufs realisieren."

Um noch mehr Gemeinschaftsgefühl aufkommen zu lassen, gibt es Überlegungen, einen Startschuss-Livestream anzubieten. Gleichzeitig ist den Teilnehmern ausdrücklich freigestellt, ihren individuellen Lauf zu einer beliebigen Zeit zwischen dem 13. September, 8.30 Uhr, und dem 20. September, 13.25 Uhr, durchzuführen, um größere Personenansammlungen zu vermeiden.

Anmeldeunterlagen ab Montag abholbereit

Sicher ist: Bei den Teilnehmern dürfte in den nächsten Tagen die Vorfreude steigen, denn ab Montag, 31. August (10-17 Uhr), können sie ihre Startunterlagen, inklusive grünem Funktionsshirt, bei der Zippel's Läuferwelt Veranstaltungs GmbH, Fleethörn 25, Kiel, abholen. Wer seine Unterlagen bis Freitag, 4. September, 17 Uhr, nicht abgeholt hat, bekommt sie per Post geschickt. Wer sich nach dem 30. Juli angemeldet hat, bekommt sein Funktionsshirt mit Medaille und Urkunde nach dem Lauf.

