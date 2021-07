Kiel

Er steigert die Vorfreude und hat Tradition: Der Kiel-Lauf-Treff, der vergangenes Jahr genau wie das Event selbst pandemiebedingt ausfallen musste, ist zurück. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr starten vor der Förde Sparkasse am Lorentzendamm verschiedene Geschwindigkeits-Gruppen und laufen die Kiel-Lauf-Strecke mit mehreren Laufbetreuerinnen und Laufbetreuern Probe.

50 Läuferinnen und Läufer beim ersten Lauf-Treff

„Wir wollen kein Training übernehmen, es soll viel mehr ein Kennenlernen der Strecke sein und die Leute animieren, sich vorzubereiten“, sagt Kiel-Lauf-Organisator Rainer Ziplinsky, der am vergangenen Donnerstag dabei war, als sich rund 50 Läuferinnen und Läufer in diesem Jahr erstmals trafen, um gemeinsam und auf Abstand zu laufen. In den kommenden Wochen sollen es noch mehr werden: In der Spitze kamen in den vergangenen Jahren 180 Lauf-Fans zu den Treffs in den Wochen vor dem Kiel-Lauf.

Die 33. Ausgabe des größten Laufsport-Events an der Förde finde am 3. Oktober statt. Rund 5400 Anmeldungen gibt es bislang. Meldeschluss ist für den 15. September geplant.