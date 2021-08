Kiel

Wer Fitnesssport macht, kämpft nur gegen seinen Kopf, die brennenden Muskeln, das Stechen in der Lunge? In der Fitness-Bundesliga ist das anders: Hier kämpfen die Athletinnen und Athleten gegeneinander, messen sich in Workouts im Challenge-Modus.

Fitness-Bundesliga wurde 2018 gegründet: Vierte Saison gestartet

Die Fitness-Bundesliga ist gerade in ihre vierte Saison gestartet. Mehr als 150 Crossfit- und Fitness-Boxen nehmen in diesem Jahr teil. Aus Kiel sind zwei Teams dabei: Crossfit Kiel und Foerde Crossfit in Elmschenhagen, wo Jana Geertz trainiert. Mit ziemlicher Sicherheit trifft man die 21-Jährige hier tagsüber an. Zweimal zwei Stunden, an fünf bis sechs Tagen in der Woche, trainiert sie in der Halle. Dazwischen coacht sie andere Sportlerinnen und Sportler. „Ich verbringe meine Tage hier“, sagt die Kielerin, die zudem Fitness-Ökonomie an einer Fernuniversität studiert.

Jana Geertz ist eines von zwölf Mitgliedern des Teams von Foerde Crossfit, das sich aktuell durch die Box Battles der Fitness-Bundesliga quält. Vier Workouts, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles abverlangen, bilden die Qualifikation für die erste Liga, in die es die besten 50 Boxen schaffen. Gemessen werden je nach Workout die Anzahl der Wiederholungen, die Zeit oder die Höhe der Gewichte. Dabei immer wichtig: Eine saubere Ausführung der Übungen.

Die 24 besten Teams schaffen es in die Playoffs

Die Ergebnisse werden im Ligaportal eingetragen. Schummeln bringt nichts. Zum einen, weil die Workouts gefilmt werden müssen und von der Liga angefragt werden können. Zum anderen, weil die Schwindelei spätestens in den Playoffs in Mühlhausen (Thüringen) auffliegen würden, wo sich im Februar 24 Teams im Saisonfinale messen.

Förde Crossfit hatte 2019 die Playoffs erreicht. Jana Geertz war da noch nicht dabei. Seit drei Jahren betreibt Sie den Sport, konnte schon bei anderen Wettkämpfen bundesweit Erfolge feiern. „Ich liebe an dem Training, dass es so vielfältig ist und, dass man auch auf hohem Niveau immer wieder Schwächen entdeckt. Das macht den Reiz aus“, sagt die Athletin.

Jana Geertz und Pit Ressler, Inhaber von Foerde Crossfit, treten in der Fitness Bundesliga Quelle: Frank Peter

Ex-Inline-Speedskaterin in der Fitness-Bundesliga

An den turnerischen Elementen müsse sie noch arbeiten. Gewichtheben habe ihr hingegen von Beginn an gelegen. Und die Ausdauerübungen seien ihre „Zuckerdisziplin“. Kein Wunder: Die ehemalige Inline-Speedskaterin hatte für den Gettorfer TV Jugendtitel bei Deutschen Meisterschaften gewonnen, auch bei europäischen Wettbewerben teilgenommen.

Jetzt liegt ihr Fokus auf Crossfit – und der Fitness-Bundesliga. Zwei der vier Quali-Workouts hat ihr Team noch vor sich. Die will die Gruppe gemeinsam am kommenden Sonnabend gemeinsam absolvieren. Danach wird sich zeigen, ob es für die 1. Liga gereicht hat.