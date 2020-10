Berlin

Es gibt eine Straße in Berlin, in der hört alles auf die Ruderer. Wenn Frieda Hämmerling, das Boot auf der Schulter, den eigens auf dem Gelände des Ruder-Olympiastützpunkts im Jungfernheideweg installierten Ampelknopf drückt, dauert es meist nur Sekunden, und sie bekommt grünes Licht. Bahn frei für den Weg zum Kanal, auf dem die deutsche Ruder-Elite um die Kielerin trainiert. Grünes Licht gab es in diesem Jahr für nicht viele Ruder-Veranstaltungen. Nur die Europameisterschaft (9.-11. Oktober) in Posen findet statt. Sie ist das Jahres-Highlight für Athletinnen, die ihre Leben auf die für Sommer 2020 geplanten Olympischen Spiele in Tokio ausgerichtet hatten und nun bis zum Nachhol-Termin im nächsten Jahr in der Warteschleife hängen.

Einer Schleife aus Stützpunkt-Training, Trainingslager, Corona-Ungewissheit und jetzt aktuell EM-Vorbereitung. Mittendrin ist mit Frieda Hämmerling eine Kielerin, die für die Spiele, das Karriere-Highlight einer jeden Sportlerin, so gut wie gesetzt war. Ortsbesuch während der EM-Vorbereitung. Von Hadern, Zweifeln, Missmut keine Spur. Im Sportkomplex Hohenzollerndamm, dem der Charme einer modernisierten Jugendherberge aus den 1970er-Jahren anhaftet, geht alles seinen gewohnten Gang.

Umzug an den Stützpunkt rettete Hämmerlings Karriere

6.45 Uhr, Frieda Hämmerling springt vom Fahrrad. Die 23-Jährige ist eine der Ersten auf der Anlage. Der erste Weg im Trainingszentrum führt auf die Waage. „Meine zu Hause ist kaputt“. In den Tagen vor dem einzigen Wettkampf des Jahres will Bundestrainer Marcin Witkowski nichts dem Zufall überlassen. An Hämmerlings Trainingszustand kann der Pole nichts auszusetzen haben. „Seit ich hier in Berlin trainiere, geht es mir körperlich sehr viel besser“, sagt sie. „Und dadurch habe ich auch wieder richtig Spaß daran.“

Das war nicht immer so. 2015 dachte Hämmerling schon ans Aufhören. Als die Lehramtsstudentin (Geschichte und Deutsch) dann den Sprung in den deutschen Doppelvierer schaffte, lebte und trainierte sie in Hamburg, pendelte zu den gemeinsamen Einheiten nach Berlin. Ein Leben zwischen Uni, Zug, Olympiastützpunkt. Im Zuge der Zentralisierung entschied sie sich vor zwei Jahren, komplett nach Berlin zu ziehen. Nun stehen 18 Einheiten pro Woche auf ihrem Programm – mehr als doppelt so viel wie zuvor. „Ich bin jetzt so fit, dass ich alles gut wegstecke, auch wenn die Beine manchmal ganz schön müde sind.“

Gossip Girl auf dem Spinning-Rad

Wer zuschaut, wie Franziska Kampmann, Frieda Hämmerling, Carlotta Nwajide und Daniela Schultze in den Morgenstunden über den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal gleiten, während nur die vereinzelt vom Flughafen Tegel startenden Maschinen und die Megafon-Stimme von Trainer Marcin Witkowski die Stille durchschneiden, tut sich schwer, zu erahnen, wie viel Kraft die Ruderinnen abrufen müssen. Kraft, die gleichzeitig Leichtigkeit bringen muss.

„Man muss mit Kraft durchschieben, aber gleichzeitig so locker sein, dass man das Boot nicht mit den Skulls festhält. Wenn jemand irgendwas anders macht, merkt das jeder und dann wird das Boot gebremst. Alles muss gemeinsam sein“, erklärt Hämmerling, die auch nach dem anschließenden Frühstück ihre Beine noch merkt. Ab geht's aufs Spinning-Rad zum Ausfahren. Eine Stunde treten, die sie oft zum Abschalten nutzt. „Wir sitzen hier eigentlich immer alle mit iPads“, sagt sie. „ Gossip Girl habe ich schon dreimal durch.“

Der ganz normale Alltags-Trott im Stützpunkt mitten in der Olympia-Warteschleife? Nicht ganz. Trainer Witkowski geht in diesen Tagen auf Abstand zu seinen Athletinnen. In der Kita seiner Kinder gab es einen Corona-Fall. Zwar in einer anderen Kohorte, aber man weiß ja nie. Das Frühstücksbuffet ist gestrichen, jeder musste in der Kantine einmal angeben, was er morgens gerne isst. „Und jetzt gibt es seit Mai immer das gleiche zum Frühstück“, erzählt Hämmerling. Pandemie-Umstände, mit denen sich die Ruderinnen längst arrangiert haben, die das Training, bei dem der Coach ohnehin mit dem Motorboot nebenher fährt, kaum beeinflussen.

Hämmerling keine Schlagfrau mehr

Eine nicht ganz unbedeutende Veränderung brachte die Corona-Pause dem Doppelvierer. Vor zweieinhalb Wochen entschied Trainer Witkowski, Hämmerling erstmals nicht mehr auf der Position der Schlagfrau einzusetzen. Sie Tauschte mit ihrer Zimmerkollegin Franziska Kampmann, sitzt nun auf dem Platz im Boot, den die Ruderinnen „auf drei“ nennen. Eine Degradierung? „Der Vierer läuft jetzt deutlich besser“, sagt Hämmerling. „Trotzdem ist es schade, dass ich da nicht mehr sitze. Das war jetzt dreieinhalb Jahre mein Platz, ich habe mich da wohlgefühlt.“

Dennoch kann sie dem Wechsel auch Positives abgewinnen: „Auf drei hat man deutlich weniger Verantwortung. Als Schlagfrau wird man schnell verantwortlich gemacht, wenn etwas nicht läuft. Obwohl daran alle beteiligt sind. Von daher ist der Wechsel auch eine kleine Entlastung.“

Corona-Saison bietet mentale Entlastung

Ohnehin stehen die Ruderinnen in einer normalen Saison mit der EM als internationalem Auftakt, drei Weltcup-Rennen und der WM als krönendem Abschluss ständig auf dem Prüfstand. Läuft ein Rennen nicht, wird das Boot womöglich sofort umbesetzt. Die Corona-Saison, in der die EM am Wochenende der einzige internationale Wettkampf ist, bietet auch mental etwas Entlastung. Bei Hämmerling klingt das so: „Diesen Dauerstress der Selektion mal nicht zu haben, finde ich gar nicht so schade.“

Dafür herrscht Vorfreude auf die EM, auch wenn die Konkurrenz noch schwerer einzuschätzen ist als in den Vorjahren, in denen die deutschen Frauen meist um die Goldmedaille mitruderten und dieses Jahr als Titelverteidigerinnen antreten. Ist die EM sonst der Startschuss für die internationale Saison, ist sie in diesem Jahr einzige Standortbestimmung. „Deshalb hat sie schon einen anderen Stellenwert“, sagt Hämmerling. „Ich traue uns zu, dass wir gewinnen können. Und wenn nicht mal eine Medaille drin ist, war es richtig schlecht, dann wird das Boot bestimmt umbesetzt.“

Denn auch nach der Olympia-Verschiebung läuft bei den Ruderinnen weiterhin alles auf die Spiele in Tokio hinaus. Dort zählt es. Nicht wenige Athleten in olympischen Sportarten richten ihre Lebensplanung nach den Spielen aus, beenden Karrieren direkt nach dem Höhepunkt – einer Olympia-Teilnahme, um ins „echte“ Berufsleben einzusteigen.

Eine Zukunft im Einer?

Frieda Hämmerling aber tendiert dazu, auch nach Tokio noch weiter zu rudern. Voraussichtlich dann aber als Einzelkämpferin im Einer, der fürs Training nicht an einen festen Stützpunkt gebunden ist. Dann könnte sie ihr Studium in Hamburg schneller beenden, sich auch mal länger bei Freund Max Hoff, der 2016 Olympiasieger im Vierer-Kajak wurde und inzwischen in Essen lebt und trainiert, aufhalten. „Aber das ist total offen. Dafür müsste ich auch erst mal die schnellste deutsche Frau werden“, sagt Hämmerling und zuckt entspannt mit den Schultern, scheint sich das durchaus zuzutrauen. „Vielleicht hängt es am Ende doch von Olympia ab, ob und wie ich weitermache“, sagt sie dann.

Bis all das sich entscheidet, geht sie weiter den Rhythmus einer Profisportlerin. Vom Spinning-Rad zur Physio-Behandlung, kurz aufs Zimmer im Stützpunkt, das sie sich mit Bootskollegin Franziska Kampmann teilt, aber nur tagsüber nutzt. Zum Duschen, für kurze Pausen, Gespräche, ab und zu einen Mittagsschlaf. Jugendherbergs-Charme mit Minimal-Möblierung. Handtücher hängen über Türen verteilt, die Regale sind mit Sportwäsche gefüllt. „Wir haben eines für sauber, eines für 'geht noch' und eines für 'komplett nass'“, erklärt Hämmerling lachend.

Kurz vor der EM lässt Trainer Witkowski an diesem Tag Gnade walten, hat den Athletinnen den Nachmittag frei gegeben statt eine weitere Ruder-Einheit anzusetzen. Also macht sich Hämmerling auf den Weg in die eigenen vier Wände in ihrer Wohngemeinschaft. Was sie noch vorhat an diesem sonnigen Frühherbst-Tag in Berlin? „Erst mal schlafen. Und auch sonst einfach entspannen“, sagt sie lachend. Energie tanken. Für die EM, das anschließende Wintertrainingslager und dann für die nächsten Monate Olympia-Warteschleife.

