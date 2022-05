Kiel

Es war eine Premiere mit allen Höhen und Tiefen, mit Jubel und Frust, mit höchster Anstrengung und einigen Patzern: Die ersten Landesmeisterschaften in den Mixed-Sprintstaffeln über 4x400m und 4x200m im Kieler Uni-Stadion waren frühe Höhepunkte in der noch jungen Freiluftsaison der Leichtathleten. Bei den Männern und Frauen durften der Kieler TB (4x400m) und die LG Flensburg (4x200m) die Titel bei diesem Meisterschaftsdebüt feiern.

Im Rennen der 200m-Quartette waren es ausgerechnet die Heimmannschaften, die bei ihren Wechseln patzten und so alle Titelchancen aus den Händen gaben. Der LAC Kronshagen geriet schon beim ersten Wechsel außer Tritt und konnte dem Feld nur noch hinterherhecheln. Die KTB-Mannschaft sah dagegen eineinhalb Runden top aus, bevor auch sie bei ihrer Staffelübergabe ins Straucheln kam.

Heimteams kommen über 4x200m bei den Wechseln ins Straucheln

„Die Wechsel sind gerade bei Mixed-Mannschaften durch das unterschiedliche Tempo von Männern und Frauen sehr anspruchsvoll. Dazu gilt es, in den Wechselzonen sehr taktisch zu agieren“, erklärte Jan Berszuck, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Leichtathletikverbandes. Mit dem LM-Angebot in der Mixed-Kategorie sieht sich der SHLV auf einem guten Weg: „Die Planungen wurden bereits 2019 aufgenommen, lagen dann aber wegen Corona erst einmal still. Mixed-Staffeln sind sehr zeitgemäß, da es vielen Vereinen so leichter fallen dürfte, Staffeln aufzustellen, als bei Männern und Frauen jeweils vier Starter zusammenzubringen. Mit der Resonanz bei der ersten Ausgabe sind wir zufrieden.“

Das war die Welt für die 4x200m-Mixed-Staffel des Kieler TB noch in Ordnung. Felix Beirow übergibt an Melina Mattern (links) in einer Top-Position. Am Ende reichte es nicht zu einer LM-Medaille. Merlin Kühn und Mona Gose (AMTV Hamburg, rechts) wurden später Zweite. Quelle: Ralf Abratis

Das pure Glück erlebte die LG Flensburg, die nach den Stolperern der Kieler Konkurrenz über die 4x200m einem ungefährdeten Sieg entgegenlief. „Wir hatten im letzten Jahr selbst über solch ein Wettkampfangebot nachgedacht. Als wir von der LM gehört haben, haben wir sofort gemeldet“, berichtete Anton Temme aus der Siegerstaffel. Gemeinsam mit Startläufer Ben Heyer sowie Diskuswerferin Friderike Limberg und Schlussläuferin Annike Rohlff siegte das LG-Team in 1:38,92 Minuten.

Disqualifikation entscheidet 4x400m zugunsten des KTB

Ein hochspannendes und am Ende dramatisches Duell boten der Kieler TB und der LAC Kronshagen über die 4x400m. Linus Berszuck, Sophia Dellien und Line Schomann beim Kieler TB sowie Leo Ubben, Berit Mues und Wiebke Frank beim LAC Kronshagen schickten ihre Schlussläufer fast gleichauf auf die Abschlussrunde. Und wie vor einer Woche bei der KTB-Bahneröffnung lieferten sich Basile Bousquet (KTB) und Paul Raschdorf (LAC) unter der Anfeuerung ihrer Klub-Kameraden ein Millimeter-Rennen – mit dem vermeintlich besseren Ende für den Kronshagener Raschdorf.

Ein Millimeter-Rennen zwischen Basile Bousquet (KTB, links) und Paul Raschdorf (LAC Kronshagen, rechts) unter dem Mitfiebern der Klubkameraden entschied schließlich die Disqualifikation der LAC-Mannschaft. Quelle: Ralf Abratis

Doch mitten in das Sieger-Interview platzte die Ernüchterung mit der Nachricht von der Disqualifikation wegen eines fehlerhaften Wechsels. So gewann der KTB in 3:44,76 Minuten den Premieren-Titel vor der zweiten Mannschaft des LAC (Jona Harder, Corinna Beck, Meike Zembold, Jann Penon).