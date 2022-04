Kiel

Die Zweite Volleyball-Bundesliga steuert auf ihr Finale zu. Vier Spiele haben die Adler des Kieler TV noch vor sich, die beiden verbliebenen Heimpartien erledigt das Team am Wochenende in einem Doppelpack. Am Sonnabend (20 Uhr) gegen den FC Schüttorf und am Sonntag (16 Uhr) gegen VV Humann Essen verabschieden sich die Adler in der Hein-Dahlinger-Halle von ihren Fans. Fehlen wird allerdings der scheidende Trainer Matthes Behlen, der krankheitsbedingt bis zum Saisonende ausfällt. Er wird durch Arian Söhlbrandt vertreten.

Das Orga-Team stemmt mit dem Doppelspieltag ein Mammutprogramm. Denn bis zu 16-Stunden-Schichten sind für das KTV-Umfeld nötig, um die Schulsporthalle in einen Bundesliga-gerechten Zustand zu verwandeln. Fast 30 Helfer bringen sich an den Spieltagen in den verschiedenen Bereichen ein.

Aus Schulsporthalle wird eine Volleyball-Eventhalle

„Da wir keine Eventhalle haben, muss das gesamte Equipment an jedem Spieltag neu auf- und abgebaut werden. Möglich ist das nur durch die Hilfe vieler Familienmitglieder und Freunde“, sagt Adlers Marketing-Chef Michael Sevenheck. Gemeinsam mit Jörg Pelny, zuständig für den Spielbetrieb, und dem harten Kern der Helfer steht er an den Spieltagen bereits um 8 Uhr in der Dahlinger-Halle, um das Setup für den Spielbetrieb vorzubereiten. Dazu gehört auch schon das Ausfahren der Tribüne und das Aufstellen der Werbebanden.

Bis etwa 10 Uhr ist der erste große Block erledigt, damit sich das Team bei Aufschlag und Annahme einspielen kann. Während der Kader dann seine Teambesprechung abhält und anschließend zur Regeneration übergeht, beginnt die zweite Aufbauphase. Küche vorbereiten, Getränke organisieren. DJ Rainer Voss und Hallensprecher Jens Pachan verlegen Kabel, positionieren Spotlichter und Boxen für die Einlaufshow und die Moderation des Spiels. Das Livestream-Team um Ulf und Jule Klaua, Vater und Schwester von Spieler Peter Klaua, installiert derweil Kamera und Kommentatorenplatz für die Übertragung der Partie.

Spieler und Management des KTV bringen ganze Familie ein

Nach einer kurzen Duschpause zuhause steht das Orga-Team rechtzeitig zur Hallenöffnung wieder parat – im Schlepptau immer zahlreiche Familienmitglieder. Damit Kartenverkauf, Einlasskontrolle, Küche und Verkauf funktionieren, sind Sevenhecks Frau Fiona sowie die Töchter Faro und Flor mit am Start. Jörg Pelny hat seine Frau Svenja, Schwester Ilka und deren Familie für diverse Aufgaben in der Pflicht. So ist Schwager Tom Lorenz PR-Verantwortlicher, Neffe Jasper Lorenz und seine Freundin Alina sind die Eventfotografen.

Auch die Spieler bringen familiäre Unterstützung ein. Finja, Lebensgefährtin von Jenne Hinrichsen, verantwortet den Social-Media-Auftritt. Thomas Behr, Vater von Zuspieler Moritz, packt beim Aufbau an. Dörte Wittmüss, Mutter von Lasse Wittmüss, sitzt am Anschreibertisch. Mit Springer Jan Oelke und seiner Frau sowie Ballkindern, Wischern und Hilfen für das Schiedsgericht wächst der Adler-Familienbetrieb zur Partie weiter an.

Wenn der letzte Ball gespielt ist, bleibt dem Umfeld nicht viel Zeit. Der Rückbau des Events muss bis Mitternacht erledigt sein. „Um 0 Uhr müssen wir raus sein, sonst springt der Alarm in der Halle an. Bei langen Spielen wird das knapp“, atmet Michael Sevenheck durch, wenn es gelungen ist, Fans und Spielern ein gelungenes Volleyball-Spektakel zu liefern.