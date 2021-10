Kieler TV siegt bei VV Human Essen glatt mit 3:0

Essen

Improvisation, Flexibilität und Konzentration bescherten den Zweitliga-Volleyballern der KTV Adler ein 3:0 (25:17, 25:18, 25:23) in Essen. Obwohl die Kieler nach vier Ausfällen durch Verletzung und Beruf (Jonathan Erdmann, Olaf Müller, Lukas Radzuweit, Bengt Sievers) nur mit kleinem Kader an die Ruhr reisten, waren sie VV Human in 80 Spielminuten klar überlegen.

Peter Klaua rutsche eine Kontaktlinse aus dem Auge

„Wir waren dann noch einmal weniger als gedacht und mussten ganz anders aufstellen“, beschrieb Adler-Trainer Matthes Behlen die Ausgangsposition. Seine Grundidee, dass jeder Spieler im Kader zwei Positionen abdecken können muss, zahlte sich bei der Aufstellung der ersten Sechs aus, schien aber nach einer Minute schon wieder über den Haufen geworfen: Peter Klaua rutschte eine Kontaktlinse aus dem Auge, Jenne Hinrichsen musste trotz Nackenproblemen auf das Feld.

Starke Aufschläge von Robin Hanke und Moritz Behr

Doch nach ausgeglichenem Beginn zeigte sich schnell: Sobald die Kieler den Druck erhöhten, konnte Essen nicht dagegenhalten. Vor allem mit den Aufschlägen von Robin Hanke und Moritz Behr übernahmen die Kieler die Führungsrolle. Satz eins war eine klare Sache, zum zweiten Durchgang saß auch Klauas Kontaktlinse wieder, und die Adler strebten fokussiert dem Sieg entgegen. In der Schlussphase des Spiels kassierten sie zwar noch zwei Aufschlagserien der Essener, kamen etwas in Bedrängnis. „Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit dem Spiel: Gute Abstimmung, guter Angriff. Wir fahren zufrieden nach Hause“, so Behlen.

KTV: Behlen, Behr, Bürger, Gennermann, Hanke, Hinrichsen, Klaua, Maas, Tanner, Wittmüss