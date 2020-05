Dorian Wagners doppelter Aufstieg

Coburg

Dieser doppelte Aufstieg hat etwas Märchenhaftes. In Kiel geboren, in Suchsdorf aufgewachsen, wird Dorian Wagner schon mit 14 Jahren Jugendtrainer beim Suchsdorfer SV. Es dauert nicht lang, und Wagner ist Stammgast in den Handball-Hallen der Region: als Schiedsrichter, als Jugendtrainer, später als Coach der A- und B-Jugend des TSV Altenholz. Sein Steckenpferd ist das Torwarttraining. Der Inhaber der Torwarttrainerlizenz des Deutschen Handballbundes ( DHB) hospitiert in Lübbecke und Gummersbach – und Coburg. Wo er arbeitet, hinterlässt Dorian Wagner einen guten Eindruck. Die Franken um Cheftrainer Jan Gorr wollen den jungen Trainer mitnehmen auf den „Coburger Weg“. Und Wagner biegt ab: aus dem hohen Norden nach Bayern.

Als Tabellenführer steigt Coburg in die Erste Liga auf

Ein Jahr später: Die Krise um die Corona-Pandemie hat den Leistungssport in Deutschland gelähmt, die Handball-Bundesliga die Saison abgebrochen. Der HSC als Tabellenführer und Altmeister TUSEM Essen werden zu Aufsteigern ernannt. Und bei den Weichenstellungen für die Zukunft spielt nun auch Dorian Wagner eine nicht unerhebliche Rolle. Der HSC macht ihn zum Nachfolger des nach Melsungen abwandernden Martin Röhrig im Amt des Jugendkoordinators. „Wir standen vor der Entscheidung, ob wir von extern jemanden dazu holen oder Dorian die Chance geben. Wir haben uns schnell und voller Überzeugung dafür entschieden, dass wir ihm die Aufgabe des Jugendkoordinators zutrauen“, sagt HSC-Geschäftsführer Michael Häfner. Wagner habe die Verantwortlichen „von seinen Ideen überzeugt“ (Vorstandssprecher Stefan Apfel) und soll frische Impulse in der Jugendarbeit des künftigen Erstligisten setzen.

"Dankbarkeit und Vorfreude"

Wagner selbst empfindet „eine große Dankbarkeit und zugleich auch Vorfreude, diese tolle neue Aufgabe trotz meines recht jungen Alters ausführen zu dürfen“. „Dieses Vertrauen seitens des HSC möchte ich mit guten Leistungen zurückzahlen.“ Mit seiner B-Jugend erreichte Wagner Platz zwei in der Bayernliga, meisterte die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften. Einmal pro Woche leitete er darüber hinaus das Torwarttraining mit den Profis. „Primär kümmern wir uns um technische Details und schauen vor der Trainingseinheit meist 30 Minuten Video als Rückblick auf das letzte Spiel“, so Wagner. Das Nordlicht arbeitet modern mit facettenreichen Übungsformen und Videofeedback, immer im Austausch mit Cheftrainer Jan Gorr. „Das macht schon enorm viel Spaß, und auch ich lerne dabei sehr viel.“

Wagner initiiert Torwart-Stützpunkt

Doch damit nicht genug: Ein von Wagner initiierter Torwart-Stützpunkt ist – beispielsweise im Schulterschluss mit Profi-Keeper Konstantin Poltrum – auf den Weg gebracht. Und es gibt weitere Aspekte an der Aufgabe als Jugendkoordinator, die Dorian Wagner „enorm reizen“: „Es gibt auch abseits des Feldes Führungsaufgaben im sozialen Bereich, Strukturierungsaufgaben innerhalb des Vereins sowie die Arbeit für das Jugendzertifikat der Handball-Bundesliga.“

Dabei setzt Wagner auf Multiplikator-Effekte – im Scouting, innerhalb des Trainerteams, im Austausch in Arbeitsgruppen mit Jan Gorr als Cheftrainer und Sportlichem Leiter sowie Geschäftsführer Michael Häfner, in die auch Jugendspieler eingebunden werden sollen. „Ich setze auf eine enge und auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit mit den Jungs. Der HSC ist ein sehr familiärer Verein, ich habe mich von Tag eins an integriert gefühlt. Die Jugendarbeit ist von meinem Vorgänger Martin Röhrig sportlich sehr gut geführt worden, diesen Anspruch habe ich auch, allerdings sehe ich auch Potenziale in verschiedenen Bereichen.“ Wer da spricht? Kein alter Hase im Handball-Geschäft. Ein 22-jähriger Kieler, der gerade in doppelter Hinsicht aufgestiegen ist. In die Erste Bundesliga und zum neuen Jugendkoordinator beim HSC Coburg.

