Willi Holdorf, der König der Athleten, feiert am Montag seinen 80. Geburtstag. 1964 holte die Zehnkampf-Legende bei den Olympischen Spielen in Tokio in einem dramatischen Finale die Goldmedaille. In diesem Jahr könnte sich der Kreis schließen. Sein großer Traum: Eine Reise zu Olympia 2020 in Tokio.