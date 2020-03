Landin und Kerber in der Gunst ganz vorn

Kiel

Der tiefe Boden im Kronsburger Gehege schmatzt bei jedem Schritt. Pelles Matschhose hat für den Tag ihren Dienst getan. Braun! Papa Niklas kommt mit dem Lastenfahrrad zum Waldkindergarten: Einsteigen, bitte! Der Fünfjährige nimmt Platz neben einem wuchtigen Ungetüm von Pokal, denn Pelles Papa ist Torwart beim THW Kiel und hat eine ganz besondere Auszeichnung erhalten.

Landin wurde 2019 Weltmeister mit Dänemark

Darauf erst einmal eine Erdbeermilch. Pelle ist ganz schön kaputt, und Niklas Landin ganz schön stolz. „Ich war echt überrascht. Das bedeutet mir sehr viel – allein schon, wenn ich die Namen meiner Vorgänger sehe“, sagt der 31-Jährige. Michael Krieter, Henning Fritz, Thierry Omeyer – drei Torhütern vor dem Dänen wurde die Ehre bereits zuteil. Aber wer, wenn nicht Niklas Landin, hätte den „Pott“ verdient? Das Jahr 2019 bescherte dem Kapitän der dänischen Nationalmannschaft schließlich den Weltmeistertitel und mit dem THW Kiel den DHB-Pokal sowie den EHF-Cup im heimischen Wohnzimmer Sparkassen-Arena.

In Kiel begann das Familienleben der Landins

Pelle wurde zwar vor dem Wechsel von den Rhein-Neckar Löwen an die Förde in Heidelberg geboren – aber in Kiel fing das Familienleben von Niklas und Liv so richtig an, zuerst in Düsternbrook, dann in Neu-Meimersdorf. „Kiel ist Heimat geworden“, sagt Landin. 2017 heiratete das Paar, 2018 kam die kleine Silje (2) dazu. Kindergarten, Krippe, Freundeskreis – die Familie entscheidet bei den Landins immer mit, wohin es geht. „Pelle, willst du gern in Kiel bleiben?“, fragt der Papa und erntet ein klares „Jaaa!“ Im Sommer 2021 läuft Landins Vertrag beim THW aus, aber der Däne sagt: „Wir möchten so lange wie möglich bleiben.“ Der Verein wird so etwas aus dem Mund des womöglich weltbesten Torhüters gerne hören. Der explodiert auf dem Spielfeld, ist aber ein ruhiger, besonnener Gesprächspartner mit charmentem Lächeln. Ein guter Zuhörer. Einer mit einem großen Herz für die Familie. Düsternbrook, die Wasserkante war ein Lieblingsplatz, der Blücherplatz ebenso. Und die Kieler Strände, die Häfen. In Laboe hat sich die Familie eine Ferienwohnung gekauft. Jetzt zum Vermieten, später als „Basis, um immer zurückzukommen“. Da wird jedem THW-Fan das Herz aufgehen.

Magnus ist einmal pro Woche zu Besuch

Apropos Familie: Einmal pro Woche schaut Landins kleiner Bruder – ebenfalls ein Zebra – zum Abendbrot und Brettspiele spielen vorbei. „Er ist Pelles Idol.“ Sechseinhalb Jahre trennen die Brüder, die sich in Kiel näher gekommen sind. „Es ist so schön, dass meine Kinder ihn um sich haben.“ Und für Landins Eltern Annette und Karsten könnte es besser nicht laufen. Von Søborg bei Kopenhagen aus ist Kiel quasi um die Ecke – und dann spielen auch noch beide Brüder in einem Klub. Landin lacht: „Sie müssen sich nie für eine Mannschaft entscheiden.“ Familie Landin fühlt sich wohl in Kiel. Sehr sogar. „Es ist fast perfekt hier“, sagt der Olympiasieger von 2016, Europameister von 2012, 209-malige Nationalspieler. Familie, sportlicher Erfolg, die Stimmung im Team unter dem neuen Trainer Filip Jicha. Der deutsche Meistertitel und der Champions-League-Triumph fehlen noch in Landins Vita. „Ich bin stolz, dass wir noch um drei Titel mitspielen. Und ich will unbedingt Meister werden.“ Am liebsten schon in diesem Jahr. Danach geht’s dann vor den Olympischen Spielen noch schnell nach Zypern in die Sonne, auch wenn sich Niklas Landin „so sehr auf Skiurlaub nach der Karriere“ freut.

Und wer weiß? Vielleicht ist die Ehrung zum Sportler des Jahres ja Thema in Landins nächstem Podcast „Duften af Harpiks“ („Der Geruch von Harz“), den er mit seinem Cousin Jonas auf die Beine gestellt hat. Flensburgs Lasse Svan und Bruder Magnus waren in den ersten Ausgaben zu Gast, und immer geht’s um alte Zeiten, Anekdoten, das Leben und viel Spaß. Und vielleicht ja auch um Landins Heimat: Kiel.

Kerber Ende 2019 nur noch 20. der Weltrangliste

Für Angelique Kerber lief 2019 nicht so erfolgreich wie erhofft. Nach nur zwei Finalteilnahmen und gehandicapt von Verletzungen beendete sie das Jahr als 20. der Weltrangliste. Dennoch kürten sie die KN-Leser wieder zur Sportlerin des Jahres. „Ein großes Dankeschön an meine Kieler Heimat, dass ihr mich zum zehnten Mal in Folge zur Kieler Sportlerin des Jahres gewählt habt. Das erfüllt mich mit Stolz und spornt mich an, weiter meinen Weg zu gehen und hart für meine Ziele zu arbeiten“, schrieb die 32-Jährige in einer Grußbotschaft. „Kiel hat einen besonderen Platz in meinem Herzen und ich hoffe, auch bald mal wieder bei der Kieler Woche dabei sein zu können.“

In guter Gesellschaft



Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Sport.