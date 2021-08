Hamburg

Ursprünglich als beliebtes Trainingsspiel gestartet, hat sich das Beachvolleyball-Format King of the Court mittlerweile etabliert. Bereits 2018 gab es die ersten großen Turniere. Nun kommt die für Zuschauer schnelle und spannende Spielform an den Rothenbaum in Hamburg. 40 deutsche sowie 30 internationale Beachvolleyball-Duos werden von Donnerstag bis Sonntag, 19. bis 22. August, ihre Kings und Queens küren. Für die nationalen Teams ist der Wettkampf zudem Teil der German Beach Tour, die am 2. bis 5. September ihre Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand austrägt.

„Das Turnier ist ein absolutes Highlight im Kalender“, sagte René Hecht, Präsident des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV). „Wir sind sehr dankbar, dass wir als Sportart gemeinsam mit Landesverbänden und privaten Ausrichtern eine sportliche Qualifikationsgrundlage für King of the Court und die Deutschen Meisterschaften schaffen konnten.“ King of the Court nehme mit seiner Mischung aus nationaler und internationaler Beteiligung einen hohen Stellenwert ein.

Die Phasen des Turniers Phase 1, Donnerstag: Die jeweils 20 nationalen Teams der Frauen und Männer treten in vier Fünfergruppen gegeneinander an. Nur die besten 15 Duos kommen in die 2. Phase. Phase 2, Freitag: Aus den drei Fünfergruppen in der Gruppenphase kommen nur die besten zehn Teams ins nationale Halbfinale. Am Nachmittag startet der internationale Wettkampf in ebenfalls drei Fünfergruppen. Halbfinale und Finale (national), Sonnabend: In zwei Fünfergruppen wird um den Einzug ins nationale Finale gespielt. Die besten zwei Teams der beiden Gruppen qualifizieren sich direkt, die Gruppendritten und -vierten müssen in einer Playoff-Runde um den letzten Final-Platz kämpfen. Halbfinale und Finale (international), Sonntag: Die drei deutschen Medaillen-Gewinner steigen im internationalen Halbfinale ein. Am Nachmittag werden im internationalen Finale dann die Kings und Queens of the Courts gekürt.

Fünf Teams bei King of the Court gleichzeitig im Spiel

Wie funktioniert King of the Court? Die Spielform ist darauf ausgelegt, den Spielaufbau aus der eigenen Annahme heraus zu trainieren. Grundsätzlich stehen fünf Teams gleichzeitig im Sand, es gibt eine Annahme- und eine Aufschlagseite. Ein Duo steht im Aufschlag, eines in der Annahme, die übrigen drei Teams stehen in der „Warteschlange“ hinter dem Aufschlagteam. Gewinnt das Aufschlagteam den Ballwechsel, wechselt es auf die Annahmeseite. Nur dort bekommt es nach gewonnenem Ballwechsel einen Punkt und darf stehen bleiben. Gespielt wird insgesamt 15 Minuten, in dieser Zeit gilt es, Punkte zu sammeln. Aus den Punkten ergibt sich am Ende eine Platzierung, nach der die Teams in die nächste Phase einziehen können.

Olympiasieger aus Norwegen im Hamburger Teilnehmerfeld

Nationales und internationales Feld: Beim ersten Teil des Turniers – von Donnerstag bis Sonnabend – spielen jeweils 20 deutsche Teams pro Geschlecht. Hierbei können die Duos noch Zulassungspunkte für die Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (2. bis 5. September) sammeln. Dabei sind unter anderem die beiden KTV-Volleyballer Milan Sievers und Neuzugang Jonathan Erdmann sowie der Kieler und deutscher U20-Meister Momme Lorenz. Bei den Frauen schlägt die Kielerin Anna Behlen gemeinsam mit Partnerin Anne Krohn (Stralsund) auf.

Am Freitag beginnt der zweite Teil: Dabei starten pro Geschlecht 15 internationale Duos. Der internationale Wettkampf ist ein Einladungsturnier und hat derzeit keinen Einfluss auf die Weltrangliste. Am Wochenende werden dann beide Gruppen vermischt. Die besten drei deutschen Duos, die am Sonnabend beim nationalen Turnier Platz eins bis drei belegt haben, steigen am Sonntag ins Halbfinale des internationales Turniers ein. Dort werden sie mit den besten sieben internationalen Duos um den Titel King und Queen of the Court spielen.

Anders Mol (l.) und Teamkollege Christian Sörum sind die Olympia-Sieger in Tokio. Auch in Hamburg wird das Duo aus Norwegen aufschlagen. Quelle: Dana/dpa

Laura Ludwig schlägt mit Schweizerin Anouk Vergé-Dépré auf

Beachvolleyball-Größen in Hamburg: Unter anderem schlagen die Tokio-Olympiasieger aus Norwegen, Anders Mol und Christian Sörum, sowie das das deutsche Duo und die Olympia-Fünften, Julius Thole und Clemens Wickler, auf. Aber auch die Hamburgerin Laura Ludwig wird teilnehmen. „King of the Court ist einfach ein Format, das unheimlich viel Spaß macht“, schrieb sie auf ihrem Instagram-Account.

Sie geht allerdings nicht mit Olympia-Partnerin Margareta Kozuch an den Start. Wie die Olympia-Viertelfinalistinnen mitteilten, haben sie sich für das Show-Format neue Partnerinnen gesucht. Ludwig spielt mit der Schweizerin Anouk Vergé-Dépré, die in Tokio Bronze geholt hatte, Kozuch mit der Spanierin Angela Lobato. Beide starten damit im internationalen Feld. „Wir genießen nach der intensiven Zeit unseren Sport ohne Druck“, sagte Ludwig. „Mal sehen, was unsere deutsch-schweizerische Kombination auf den Platz bringt. Auf jeden Fall wollen wir euch zeigen, wie unterhaltsam Beachvolleyball sein kann.“

Von Saskia Hassink