Hamburg

Erfolgreiches Wochenende für den Kieler Milan Sievers und seinen Partner Jonas Reinhardt. Bei der Deutschland-Premiere des Beachvolleyball-Formats „King of the Court“ erreichte das Duo im nationalen Wettbewerb des Events am Sonnabend überraschend Platz zwei und sicherte sich ein Preisgeld in Höhe von 2800 Euro. Von den 20 Teams im Starterfeld am Hamburger Rothenbaum waren nur die Olympia-Fünften Julius Thole und Clemens Wickler stärker.

Lesen Sie auch King of the Court: So funktioniert das neue Beachvolleyball-Format in Hamburg

Reinhardt/Sievers (Mainz/Kiel), Thole/Wickler (Hamburg) und die Zwillinge Bennet Poniewaz/David Poniewaz (Schüttorf) auf Platz drei qualifizierten sich für das Halbfinale des internationalen Wettbewerbs am Sonntag. Dort überstanden Sievers/Reinhardt noch eine Runde und belegten am Ende Platz acht von zehn.

Milan Sievers: „Es hat richtig Laune gemacht“

Sievers zeigte sich mit Blick auf die starke Konkurrenz aus EM- und Olympia-Teilnehmern im Interview zufrieden. „Es ist schon geil. Man sieht die ja sonst nur im Stream oder mal auf einem Turnier. Wir haben uns gesagt: Einfach mitnehmen und Spaß haben. Es hat richtig Laune gemacht.“

Im Finale setzte sich das polnische Team Piotr Kantor/Bartosz Losiak durch. Sie wurden die „Kings of the Courts“. Die Lokalmatadore Thole/Wickler landeten auf Platz vier.

Laura Ludwig wird „Queen of the Court“

Bei den Frauen gewann die Berlinerin Laura Ludwig mit ihrer Schweizer Partnerin Anouk Vergé-Dépré das internationale Turnier. Drei Minuten und 30 Sekunden vor Ende des Spiels lagen die Polinnen Kinga Wojtasik und Katarzyna Kociolek im Finale noch mit 13 zu 5 vorne. Erst in letzter Sekunde übernahm das Interimsduo Ludwig/Vergé-Dépréin die Führung. Ludwig, Olympiasiegerin von 2016, ging in Hamburg nicht mit ihrer Olympia-Partnerin aus Tokio, Margareta Kozuch, an den Start. Sie hatte vor einigen Tagen angekündigt, eine längere Pause einlegen zu wollen.