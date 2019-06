Zu wenig Durchschlagskraft in der Offense hat die Kiel Baltic Hurricanes ihren zweiten Saisonsieg in der GFL Nord gekostet. Mit 12:13 (0:10, 6:0, 6:0, 0:3) verloren sie am Sonnabend auch das Rückspiel gegen die Cologne Crocodiles. Für die Canes war es die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel.