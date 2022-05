Kiel

Pünktlich um 11 Uhr am Sonnabend katapultierten sich die besten Zehnkämpfer Schleswig-Holsteins aus den Startblöcken zum 100-Meter-Lauf. Jonte Torben Harmeling gab sofort das Tempo vor, gewann den Sprint und gab die Führung in den folgenden neun Disziplinen nicht mehr ab. Mit 6672 Punkten wurde der Lehramtsstudent vom TSV Klausdorf im Kieler Uni-Stadion Landesmeister vor Christian Steffens (Hamburg, 6128 Punkte) und Basile Bousquet (Kieler TB, 5938 Punkte).

Den Siebenkampf der Frauen gewann die Lübecker Favoritin Paula de Boer mit 5215 Punkten. Für einen weiteren Klausdorfer Sieg sorgte Amdi Gaye im Zehnkampf der U 18 (5311 Punkte). Er blieb zwar im Stabhochsprung ohne gültigen Versuch, spielte ansonsten aber sein Talent aus.

Paula de Boer aus Lübeck (links) gewinnt den Siebenkampf der Frauen bei der LM im Kieler Uni-Stadion. Quelle: Ralf Abratis

In SH entwickelt sich eine Gruppe junger Zehnkämpfer

Harmeling blieb im Wettkampfverlauf bei wechselnden Bedingungen mit heftigen Böen und Regenschauern zwar unter dem Ergebnis des Vorjahres, verteidigte aber souverän den LM-Titel. „Der Wettkampf war sehr früh in der Saison. Da muss man sich noch finden. Außerdem muss ich mit dem Einstieg ins Studium noch den Weg finden, um Sport und Uni zu vereinbaren“, berichtete der Klausdorfer. „Gefreut habe ich mich über die Einstellung meiner Bestleistung im Stabhochsprung.“ Mit übersprungenen 4,60 m flog er deutlich höher als die Konkurrenz. Fast ebenso wichtig wie der Erfolg war die Tatsache, endlich wieder in den Wettkampf zu gehen: „Das hat super Spaß gemacht. Man freut sich einfach, alle wieder zu treffen.“

Amdi Gaye vom TSV Klausdorf zeigte beim Weit- und Hochsprung seine Sprungstärke. Quelle: Ralf Abratis

Das bestätigte auch der drittplatzierte Basile Bousquet: „Die Stimmung war super. Vor ein paar Jahren waren es nur wenige Mehrkämpfer, jetzt haben wir eine tolle, junge Athletengruppe zusammen, in der sich alle gegenseitig unterstützen.“ Die eigene Leistung sah der Kieler kritisch: „Ich bin nicht wirklich zufrieden, bin unter meiner Bestleistung geblieben. Immerhin bei den Würfen habe ich aufgeholt. Da hat sich das Technik-Training in den vergangenen Wochen ausgezahlt. Speer und Diskus bekomme ich langsam in den Griff.“