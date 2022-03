Warum gibt es eigentlich keine Null-Energie-Stadien in Deutschland? Diese Frage stellt sich Klimaforscher Mojib Latif. Im Rahmen des nationalen Sportkongresses in Kiel verweist er auf die Verantwortung des Profisports in Sachen Nachhaltigkeit. Er fordert weniger Wettbewerbe und einen festen Ort für Olympia.