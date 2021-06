Der Sport schmückt sich gern mit großen Werten: Vielfalt, Integration, Fairness. Aber hält er sich auch daran? Ein Blick in die Vorstände von Sportvereinen und -verbänden zeigt: Vielfalt hat hier selten Platz. Stattdessen fällt es schwer, nicht mit der Keule der „alten weißen Männer“ zu schwingen.

Vereine und Verbände machen bislang zu wenig

Es ist ein Missstand, der auch in Schleswig-Holstein besteht. Dass nur einer von 51 Fachverbänden im Land von einer Frau geführt wird, ist ein Armutszeugnis. Geschlechtergerechtigkeit sieht anders aus, eine strukturelle Benachteiligung von Frauen ist bei Betrachtung dieser Statistik kaum von der Hand zu weisen. Die Gründe mögen vielfältig sein, aber die Sportvereine und -verbände müssen sich fragen: Was machen wir wirklich, um Frauen in den Organisationen zu fördern? Bislang zu wenig.

Wenn Männer für Männer entscheiden

Mehr Frauen in Führungspositionen: Das ist kein Selbstzweck. Es würde den Sportlerinnen zugute kommen, die bei Hallenzeiten, Fördergeldern und Ehrungen in den Männerriegen zu kurz kommen – und im Sport für das sorgen, was er sich auf die Fahne schreibt: Vielfalt, Integration, Fairness.