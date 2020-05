Kontaktarmer Sport im Freien erlaubt

Kiel/Eckernförde

Am Hafen auf der nördlichen Seite der Eckernförder Bucht laufen die Vorbereitungen des Segelclubs Eckernförde auf Hochtouren. Auch beim Suchsdorfer SV wurden am Sonntag letzte Handgriffe auf der Tennisanlage unternommen.

"Jetzt ist Individualität gefragt"

„Jetzt sind die Vereine gefragt, wie sie das ausgestalten. Wie viele Leute dürfen auf dem Platz sein? Lasse ich Doppel zu? Was tue ich, damit am Montag nicht plötzlich 50 Leute auf die Anlage strömen? Das müssen die Vereine jetzt regeln. Jetzt ist Individualität gefragt“, sagt Frank Intert, Präsident des Tennisverbandes Schleswig-Holstein. „Ich finde es spannend zu sehen, ob es den Vereinen gelingt, die Richtlinien auf den Sport runterzubrechen. Wir vom Verband halten es konservativ und sind dagegen, Doppel zu spielen. Verbandstraining findet nur mit zwei Personen auf dem Tennisplatz statt. Da die Wettbewerbe in den Leistungsklassen sowie die Ranglisten-Turniere ruhen, geht es aber auch nicht um ambitioniertes Training, sondern darum, sich wieder an Tennis zu gewöhnen.“

Beim Suchsdorfer SV wurden alle Vorkehrungen getroffen

Beim Zweitliga-Klub Suchsdorfer SV mit seinen 340 Tennisspielern wurden jedenfalls alle Vorkehrungen getroffen, um endlich wieder mit dem Geräusch geschlagener Tennisbälle in die Woche zu starten. Er habe, sagt Tennis-Abteilungsleiter Jörg Moritz „die Mitglieder auf die Situation eingestimmt, ein Konzept mit allen Trainern entwickelt, Hinweisschilder ausgehängt, sind gut mit Desinfektionsmitteln ausgestattet“.

Jugendtraining mit zwei bis vier Kindern und einem Trainer

Ab Montagnachmittag erlebt darum auch beim SSV das Jugendtraining ein Comeback – mit zwei bis vier Kindern und einem Trainer pro Gruppe. Schließlich gehe es in erster Linie um Schlagtechniken und andere Trainingsmethoden, bei denen es leicht ist, den nötigen Abstand von eineinhalb Metern einzuhalten. „Nur Mitglieder dürfen die Anlage betreten. Wir haben unsere schutzbedürftigen Mitglieder – beispielsweise aus der Altersgruppe Ü60 – zudem darauf hingewiesen, dass sie nur in Kleingruppen trainieren oder gegebenenfalls überlegen sollen, gar nicht zu kommen“, sagt Jörg Moritz. „Wir vertrauen darauf, dass sich alle bereits an die Abstands- und Hygieneregeln gewöhnt haben.“ Und selbstverständlich werde man die ersten Erfahrungen in ein bis zwei Wochen evaluieren, um dann gegebenenfalls neu zu reagieren. Eine Austrittswelle hat es jedenfalls im Kieler Norden nicht gegeben. Moritz: „Die Mitglieder halten uns die Treue, niemand ist corona-bedingt abgesprungen. Wir sind alle sehr, sehr erleichtert, dass wir wieder spielen dürfen.“

Erleichterung bei den Eckernförder Seglern

Erleichterung herrscht auch beim Segelclub Eckernförde. „Wir haben große Schilder aufgestellt, haben Spender für Desinfektionsmittel an verschiedenen Stellen montiert, werden die sanitären Anlagen täglich reinigen lassen, die Duschen bleiben gesperrt. Die Segler freuen sich, dass sie wieder aufs Wasser dürfen“, sagt der SC-Vorsitzende Jürgen Rothkamm. Bis zu zwei Personen dürfen vorerst gemeinsam in einem Boot aufs Wasser, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben. „Bei Familienmitgliedern aus einem Haushalt sogar zu mehreren Personen. Das schließt die meisten unserer Fahrtensegler mit ein. Und Regatten sind ja sowieso abgesagt“, sagt Rothkamm. Die traditionelle Eröffnung der Segelsaison am 9. Mai werde man „in ganz kleinem Rahmen“ abhalten.

Golf: zwei Personen pro Flight, neun Löcher

„Wir alle freuen uns riesig“, heißt es in einem Schreiben von Präsident Jürgen Thede an alle Mitglieder des Golf Clubs Altenhof. Ab heute werden in Altenhof wieder Bälle geschlagen. Das neue Hygienekonzept fängt bereits beim Parken mit drei Metern Abstand an, geht mit dem Mitbringen von Mund-Nase-Bedeckung, Handdesinfektionsmittel und natürlich eigenen Schlägern weiter bis hin zur Begrenzung von zwei Personen pro Flight. Zunächst sollen überwiegend auch nur neun Löcher gespielt werden.

LSV-Präsident Tiessen begrüßt Landesverordnung

Hans-Jakob Tiessen, Präsident des Landessportverbandes Schleswig-Holstein, begrüßt, dass „öffentliche und private Sportanlagen im Freien für den Sport- und Trainingsbetrieb im Freizeit- und Breitensportbereich wieder genutzt werden können“. Der Weg in eine „neue Normalität in all unseren Sportvereinen“ sei geebnet. Als „sehr hilfreich“ bewertet Tiessen darüber hinaus die vom Deutschen Olympischen Sportbund („Zehn Leitplanken“) und den einzelnen Spitzenverbänden entwickelten verbindlichen Empfehlungen für die Aufnahme des Sportbetriebs in den einzelnen Sportarten.