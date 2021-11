Uelzen

Der Oktober meinte es gut mit den Läuferinnen und Läufern bei den Deutschen Meisterschaften auf der Straße. Und die Aktiven vom LAC Kronshagen haben es genutzt. Nach den starken Auftritten beim Halbmarathon vor zwei Wochen legte der LAC nun auf der 10-km-Distanz nach. Mit Landesrekorden sicherten sich die Frauen- und die Männermannschaft Top-Ten-Platzierungen.

LAC Kronshagen schickte zwei schnelle Quartetts ins Rennen

Der 2-km-Rundkurs durch die Uelzener Innenstadt lag in der Sonne, als die 600 Starter in drei Läufen an die Linie gingen. Der LAC Kronshagen schickte zwei Quartetts ins Rennen, die die guten Bedingungen vor einem begeisterten Publikum zu fünf schnellen Runden nutzten.

Der neue Landesrekord durch Julia Kümpers, Nele Wellbrock und Nicole Adler in einer Gesamtzeit von 1:45:22 Stunden kam erwartungsgemäß, fiel mit einer Verbesserung von 2:04 Minuten aber überaus deutlich aus. Das reichte für den sechsten Platz in der Mannschaftswertung. Julia Kümpers (34:04 Minuten) als Elfte sorgte für die beste Einzelplatzierung. Nele Wellbrock und Nicole Adler liefen Schulter an Schulter auf den Rängen 35 und 36 ein, und Christin Adler als 42. war ebenfalls dicht dran.

Julia Kümpers verzichtete für den Erfolg auf der Straße auf Bahnwettbewerbe

„Die Steigerung des Landesrekords ist ziemlich krass“, sagte Trainer Andreas Fuchs und freute sich über den gelungenen Leistungsaufbau: „Im Juni haben wir einen Break gemacht, um uns auf die späten Saison-Highlights vorzubereiten. Julia hat sogar komplett auf die Bahnwettbewerbe verzichtet. Damit ist es uns gelungen, sogar Traditionsvereine wie den ASV Köln hinter uns zu lassen.“

Steffen Uliczka wurde in seiner Altersklasse Dritter

Die Kronshagener Top-Zeit bei den Männern in 30:34 Minuten legte Simon Bäcker als 31. hin. Damit führte er das Team mit Yannick van Soosten (45.) und Steffen Uliczka (49.) auf den achten Rang in der Teamwertung und zu einer Verbesserung des Landesrekords um drei Sekunden auf nun 1:32:27 Stunden. Tade Kohn wurde 76. Für Uliczka reichte es in der Altersklasse M 35 sogar noch zu Rang drei. „Steffen hat sich ganz in den Dienst der Mannschaft gestellt – und das ohne spezielle Vorbereitung. Aber er fährt viel Rad und ist damit konditionell weiterhin stark“, so Fuchs.