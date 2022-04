Kiel

Klar verteilte Rollen bei der Landesmeisterschaft im Straßenlauf über 5 und 10 km: Die kürzere Strecke für die Jugend war fest in der Hand des SC Rönnau 74; auf der doppelten Distanz dominierten die Langstreckler des LAC Kronshagen, der als Ausrichter der LM die Titelgewinne bei den Frauen und Männern feiern durfte. Der Rundkurs rund um das Kieler Nordmarksportfeld entpuppte sich als anspruchsvoll, aber schnell.

Die LAC-Organisatoren um Andreas Fuchs hatten mit dem letzten Zieldurchlauf allen Grund durchzuatmen, denn die beiden Rennen lagen perfekt in der sonnigen Phase des Sonntags. Der Graupelschauer am Morgen hatte sich verzogen, als sich die 80 Läufer warmliefen. Und der nächste kalte Regen hielt sich bis zur Siegerehrung zurück, sorgte dann allerdings für ein paar durchnässte Urkunden. So freute sich Fuchs mit seinen rund 30 Helfern über „Bedingungen, die besser waren als erwartet. Für die frühe Jahreszeit waren sie sogar richtig gut“.

Simon Bäcker entschied das Männer-Rennen mit einer Sekunde für sich

Das empfand auch Männer-Sieger Simon Bäcker (LAC Kronshagen) so: „Weltrekordbedingungen“, erklärte er, um dann hinterherzuschieben: „Aber es war alles andere als leicht, vor allem auf den letzten zwei Kilometern, als der Kurs noch mal anstieg, musste ich All-in gehen.“ Frisch aus dem Trainingslager in Portugal angereist hatte der selbstständige Lauf- und Triathlon-Coach das Rennen deutlich dominiert, musste sich dann aber des Angriffs von Simon Müller (Tri-Sport Lübeck) erwehren. Im Ziel betrug der Vorsprung von Bäcker (31:12 min.) vor Müller gerade mal eine Sekunde.

Enges Finish bei den Männern: Simon Bäcker sichert sich knapp vor Simon Müller den Titel bei der Straßenlauf Landesmeisterschaft über 10 km in Kiel. Quelle: Ralf Abratis

Unangefochten war der Sieg von Julia Kümpers (LAC Kronshagen, 35:01 min) vor ihrer neuen Klubkollegin Svea Timm, die aus Lüneburg frisch zum LAC gestoßen ist. „Die Zeit ist okay, wenn auch deutlich unter meiner Bestzeit. Ich habe den Kieler Wind deutlich gespürt. Aber es war ein schönes Rennen mit familiärer Atmosphäre“, sagte Kümpers als Siegerin der W30. Hinter Svea Timm (Siegerin Frauen-Klasse) lief die 16-jährige Adia Budde (TSV Altenholz) auf der für sie ungewohnt langen Strecke als dritte Frau und Siegerin der U18 ein und bekam ein Lob von Trainer Karsten Ralfs: „Ein sehr gutes Rennen mit genialer Einteilung.“

Julia Kümpers vom LAC Kronshagen dominierte das Frauen-Rennen bei der Straßenlauf LM in Kiel. Quelle: Ralf Abratis

Jugend des SC Rönnau 74 eine Klasse für sich

Tempohärte bewies auf der 5-km-Distanz die Rönnauer Laufjugend: Linus Beyer sprintete mit dem Start der Konkurrenz davon und war auf den zwei Laufrunden von seinen ärgsten Verfolgern, den Lübecker Brüdern Carl und Victor von Papen, nur noch aus der Ferne zu sehen. „Ich habe im Winter sechs- bis siebenmal in der Woche trainiert, wollte unter 18 Minuten laufen. Dass es so schnell sein würde, habe ich nicht erwartet“, so der Sieger der M15 (17:33 min.). In der M14 siegte sein Club-Kamerad Fabian Brust (19:29 min.).

Erschöpft im Ziel: Linus Beyer vom SC Rönnau 74 siegt bei der Straßenlauf LM über 5 Km der M15. Quelle: Ralf Abratis

Bestes Mädchen war Awarun Lütjens (ebenfalls SC Rönnau 74) nach 20:51 min. Die letzte Gerade habe ihr zu schaffen gemacht, berichtete sie. „Eigentlich wollte ich eine 20:15 laufen, aber unter 21 Minuten ist okay.“ Im jüngeren Mädchen-Jahrgang verhinderte Siegerin Bette Schwarz (Quellenhaupt Bornhöved, 22:28 min.) einen kompletten Rönnauer Triumph bei den Jugendlichen.