LSV: Sportvereine mit Mitgliederwachstum im zweiten Corona-Jahr

Kiel

Gute Nachricht für den Breitensport in Schleswig-Holstein: Wie der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) am Montag mitteilte, ist die Gesamtmitgliederzahl bei den Sportvereinen im Land im vergangenen Jahr um 1,22 Prozent gestiegen. Das geht aus der jährlichen Bestandserhebung des LSV hervor.

„Der Sport im Verein ist nach wie vor hoch attraktiv. Die Bestandserhebung zeigt, dass wir im organisierten Sport eine Trendumkehr verzeichnen können“, freut sich LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen über das Ergebnis. „Der Abwärtstrend aus den Vorjahren mit abnehmenden Mitgliederzahlen konnte trotz der großen pandemiebedingten Herausforderungen für die Sportvereine im Land erfolgreich gestoppt werden. Besonders erfreulich ist dabei, dass die Kinder in die Sportvereine zurückgekehrt sind.“ Bei den unter Sechsjährigen gab es einen Mitgliederzuwachs von fast elf Prozent.

LSV: In fast allen Altersklassen Mitgliederzugänge

Die im LSV organisierten Vereine verzeichnen landesweit 747.991 reguläre Mitgliedschaften. Dies bedeutet gegenüber dem Stichtag 1. Januar 2021 (738.987) einen Zuwachs um 1,22 Prozent bei der Zahl der regulären Mitgliedschaften. Der Mitgliederanstieg in der Altersklasse von 0 bis 18 Jahre liegt dabei insgesamt bei rund 3,7 Prozent und in der Altersklasse von 19 bis 26 Jahre bei 1,7 Prozent. Bei den Erwachsenen insgesamt ist die Mitgliederzahl im Vergleich zum Vorjahr fast gleich geblieben (+0,07 Prozent). Dabei gibt es in der Altersklasse von 27 bis 40 Jahre (+1,8 Prozent) und bei den über 60-Jährigen (+0,4 Prozent) Mitgliederzuwächse, lediglich bei den 41- bis 60-Jährigen ist ein leichter Mitgliederrückgang von rund 1,8 Prozent zu verzeichnen.

Die aktuellen Zahlen zeigen nach Auffassung des LSV, dass die Sportvereine im ganzen Land weiterhin eine hohe und langfristig wirkende Bindungskraft hätten. Die sportbegeisterten Menschen in Schleswig-Holstein hätten den vereinsgebunden Sport während der Pandemie schmerzlich vermisst und seien trotz weitreichender Einschränkungen des regulären Sportbetriebes aufgrund mehrerer Landesverordnungen ihren Vereinen treu geblieben. Der mitgliederstärkste Verein des Landes Schleswig-Holstein ist mit 6.398 Mitgliedern der Verein für Freizeit- und Gesundheitssport an der Uni Kiel, gefolgt vom Kieler MTV mit 5.446 Mitgliedern.