Kiel

Für Alfred Gislason ist es kein Heimspiel wie alle anderen, wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Mittwoch (18.15 Uhr, Wunderino-Arena) im Hinspiel der Play-offs zur Weltmeisterschaft 2023 auf die Färöer trifft. Elf Jahre lang (2008-2019) sammelte der 62-jährige Bundestrainer mit dem THW Kiel Titel wie andere Briefmarken. Jetzt sei es „etwas ganz Besonderes, wieder unten auf der Platte zu stehen“.

Er hoffe, sagte der Isländer am Dienstag, auf „eine tolle Atmosphäre und eine gute gefüllte Halle, so wie ich es kenne“. Zumindest diese eine Hoffnung könnte enttäuscht werden, waren doch am Dienstagnachmittag erst rund 4500 Tickets für den 10 285-Zuschauer-Hexenkessel verkauft. Dabei haben Gislasons „Young Guns“ zuletzt viel Lust auf mehr gemacht. Worauf sich allerdings niemand ausruhen möchte.

Magdeburgs Philipp Weber wurde nicht berücksichtigt

Magdeburgs Spielmacher Philipp Weber wurde erneut nicht für die Spielmacherposition berücksichtigt, hier setzt der Bundestrainer auf die Pärchenbildung von Luca Witzke (23/DHfK Leipzig) und Juri Knorr (21/Rhein-Neckar Löwen). Gislason schmeckt nicht, dass Weber beim Titelaspiranten SCM vornehmlich im linken Rückraum eingesetzt wird. „Und auf Halblinks haben wir eben noch andere, die um einen Platz kämpfen. Außerdem können Witzke und Knorr beide gut decken.“ Er sei, so Gislason, bei der EM „nicht großartig zufrieden“ gewesen mit Weber. „Aber die Tür ist für ihn nicht zu.“

Wiedersehen in Altenholz: Bundestrainer Alfred Gislason (rechts) und THW-Cheftrainer Filip Jicha. Quelle: Sascha Klahn

Eine Tür hinter sich geschlossen hat indes der Kieler Kreisläufer Patrick Wiencek, der am Mittwoch in seinem Wunderino-Wohnzimmer aus der Nationalmannschaft verabschiedet wird – von seinem langjährigen Trainer Alfred Gislason. „Er ist der wichtigste Trainer in meiner Karriere“, sagt Wiencek (33), der 2012 von Gislason aus Gummersbach nach Kiel gelotst wurde. Der bedauert Wienceks Rücktritt: „Eine traurige Sache, ich hätte ihn gern weiter dabei, denn er ist ein sehr guter Spieler und ein unwahrscheinlich guter Mensch. Aber ich kann seine Entscheidung verstehen.“

Und so hat Gislason seine Mannschaft ohne einen einzigen Akteur vom THW Kiel auf die Färöer-Duelle vorbereitet. „Das liegt wirklich nicht an mir“, sagte Gislason am Dienstag lachend. „Ich hätte Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold gern dabei – und wenn sie heute Abend anriefen, würde ich bestimmt überlegen.“ So müssen es nun andere gegen die Nordmänner und ihren 19-jährigen Jungstar Elias Ellefsen á Skipagøtu (Gislason: „Weltweit vielleicht der Beste in seiner Altersklasse“) richten.