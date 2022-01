Bremen

Das 1. Latin Team Kiel setzt seinen sportlichen Höhenflug fort. Beim ersten von fünf Turnieren der Bundesliga-Saison tanzte der Aufsteiger am Sonnabend in Bremen auf den vierten Platz von acht Teams und toppte damit den fünften Rang, den die Mannschaft bei den deutschen Meisterschaften im November belegt hatte.

Als erste Formation ging das LTK mit der Choreographie „No Limit“ aufs Parkett. Bei der Stellprobe und der Vorrunde hatte das Team noch kleine Schwächen offenbart. „Einige Bilder sind uns verrutscht und ein Highlight passte nicht“, sagte Trainer Markus Baumgartner. „Die Finalrunde lief hingegen sensationell – noch besser als bei der deutschen Meisterschaft.“

Zweites Bundesliga-Turnier am 29. Januar in Bremerhaven

Zwei der sieben Wertungsrichter setzten die Kieler auf drei, fünf auf vier, was den vierten Gesamtplatz bedeutete. Das nächste Turnier steht für das Latin Team am 29. Januar in Bremerhaven an. Baumgartner kündigt an: „Da werden wir versuchen, uns zu verbessern und noch weiter nach vorne zu tanzen.“