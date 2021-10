Kaltenkirchen

Noch bevor Simon Müller die Ziellinie überquerte, reckte der 25-jährige Lübecker seine Faust zum Siegesjubel gen Kaltenkirchener Himmel. Im fünften Anlauf war dem Triathleten der Sieg bei der Landesmeisterschaft im Straßenlauf über zehn Kilometer geglückt, die im Rahmen des Kaltenkirchener Stadtlaufs ausgetragen wurde. „Bei der letzten Meisterschaft bin ich Zweiter geworden. Endlich stehe ich ganz oben auf dem Treppchen“, sagte der Psychologie-Student.

Simon Müller durfte sich doppelt freuen. Denn er gewann auch den Stadtlauf. Nachdem das Event 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, fand dieses Jahr die 31. Auflage statt. Im Herbst statt wie gewohnt am 1. Mai. „Wenn ich in den vergangenen Monaten in den Laufkalender geschaut habe, fand ich lauter abgesagte Veranstaltungen. Da muss man eben mitnehmen, was man kriegen kann“, sagte Simon Müller. Normalerweise bewegt sich der Triathlet in anderen Sphären. 2019 hat er in Mexiko die Qualifikation für den Ironman auf Hawaii geschafft, der dann aber wegen der Pandemie gestrichen wurde.

Vor Stadtlauf: kräftig abgespeckt und jetzt Hobbyläuferin

Auch Janine Bloeck aus Kaltenkirchen freute sich, dass die Veranstaltung stattfand. „Ich habe während des Corona-Lockdowns 24 Kilogramm abgenommen. Und im Silvester-Brand hab ich mir vorgenommen, beim Stadtlauf über zehn Kilometer zu starten“, erklärte die 33-Jährige. „Ich habe durchgehalten und bin nicht Letzte geworden.“ Der Stadtlauf hat ihr Spaß gemacht. „Ich gebe der Veranstaltung eine 6,5 auf der Fun-Faktor-Skala von 1 bis 10. Die Abzüge gibt es, weil meine Waden tierisch brennen“, lachte Janine Bloeck. „Vor einem Jahr konnte ich keinen Kilometer laufen. Und jetzt bin ich Finisherin über zehn Kilometer.“

Das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ihr nächstes Ziel ist es, einen Halbmarathon zu laufen. Der wäre für die 10 km-Siegerin Solveig Stoltenberg keine Herausforderung. Wie Herren-Gewinner Müller kommt sie aus der Triathlon-Szene. „Ich bin in Kaltenkirchen gestartet, weil ich vor meinem Urlaub die Saison mit einem Rennen ausklingen lassen wollte“, sagte die 25-Jährige. Mit gepackten Koffern war die Sportlerin vom USC Kiel nach Kaltenkirchen gekommen. Die Siegerfotos waren kaum gemacht, da eilte sie schon zum Auto. „Jetzt mache ich Wanderurlaub in der Schweiz“, tat die Stadtlaufsiegerin noch schnell kund.

Wenig Vorbereitungszeit, keine Werbung für Stadtlauf

„Das Erlebnis geht vor dem Ergebnis“, meinte der Kieler Michael Pooch, als er nach 56:11 Minuten die Ziellinie überquerte. Pooch war einer von 279 Aktiven, die auf einer der beiden Strecken im Freizeitpark unterwegs waren. 2019, bei der 30. Auflage, waren es allein auf diesen Strecken 1015 Teilnehmende. Chef-Organisator Jürgen Drümmer von der Kaltenkirchener TS konnte trotzdem auf eine gelungene Veranstaltung zurückschauen. „Als wir im August mit den Planungen anfingen, wussten wir noch nicht, was wir vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie letztendlich machen dürfen“, erläuterte Drümmer. „Für nur knapp zwei Monate Vorbereitungszeit und ohne groß Werbung zu machen, war das zum Wiedereinstieg ein gutes Meldeergebnis.“

Zumal sein Team ganz bewusst auf Highlights wie den Bambini-Lauf oder die Schüler-Läufe verzichtet hatte. „Beim Bambini-Lauf kommen beispielsweise jede Menge Eltern, Großeltern und Bekannte mit an die Strecke. Wir hatten keine Ahnung, ob wir solch einen Zuschauerandrang Corona-Regel-Konform würden stemmen können“, sagte Drümmer, dessen Orgateam den Lauf von den Straßen der Stadt in den Freizeitpark verlegt hatte. „Wir haben im Park nur drei Eingänge, an denen wir die Zuschauer nach 3G-Kriterien kontrollieren konnten“, so Drümmer.

Hammer-Anstieg zur Festwiese

Die Strecke hatte es in sich. „Nach den ersten beiden Kilometern dachte ich noch, ich laufe eine schnelle Zeit. Aber dann kamen die Waldwege und der Hammer-Anstieg zurück zur Festwiese“, sagte 5 km-Sieger Yannick von Soosten. „Ja, der Berg war echt übel“, stimmte Leif-Erik Finck ein. Der Triathlet hatte sich ein engagiertes Programm vorgenommen. Zum Warmmachen wollte er mit seiner Freundin die fünf Kilometer laufen und anschließend über zehn Kilometer eine neue persönliche Bestzeit aufstellen. „Doch auf der kurzen Strecke fing mein lädierter Fuß wieder an zu schmerzen, deshalb musste ich schweren Herzens auf den Hauptlauf verzichten“, sagte der 21-jährige Mitarbeiter der Holstentherme.

Die Sieger des 31. Kaltenkirchener Stadtlaufs: 5 km: Yannick von Soosten (LAC Kronshagen, 15:34 Minuten), Linus Beyer (U20, SC Rönnau 74, 18:03), Camille Dietzel (SG Wasserratten Norderstedt, 19:59), Annica Klinke (U20, 20:59); 5 km Walking: Udo Schade (Waldorfschule, 42:40), Jil Asmus (Kaltenkirchener TS, 36:38); 10 km: Simon Müller (Tri-Sport Lübeck, 31:58), Thore Krohn (U20, TSV Hattenstedt, 36:44), Solveig Stoltenberg (USC Kiel, 41:16), Julia Finke (U20, LG Elmshorn, 46:58)

Alle Ergebnisse sind im Internet unter www.kaltenkirchener-stadtlauf.de zu finden.

Von Thomas Maibom