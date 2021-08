Norderstedt

Leana Koslowski hat bei den Deutschen Meisterschaften in den Blockwettkämpfen einen 28 Jahre alten Leichtathletik-Kreisrekord geknackt: Mit 2640 Zählern verbesserte das Talent aus Henstedt-Ulzburg die Marke von Berit Eigenherr (2578, SC Rönnau 74) deutlich. Roy Brusenbauch, Trainer beim SV Friedrichsgabe, für den Leana Koslowski startet, kam nach der Vizemeisterschaft seines Schützlings aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Das war einfach perfekt! Ich bin sehr stolz auf sie.“

„Auf dem Siegertreppchen zu stehen war echt cool. Daran könnte ich mich gewöhnen“, freute sich die 14-jährige Vizemeisterin nach dem U 14-Wettkampf, bei dem sie in Markt Schwaben im Block Lauf der Schülerinnen angetreten war. Gegenüber den Landesmeisterschaften in Büdelsdorf steigerte sie sich um fast 100 Punkte.

Mit dem falschen Bein über die Hürden

Dabei sah es zu Beginn des Wettkampfs alles andere als gut aus für die junge Mehrkämpferin. Die erste Disziplin, der 80-Meter-Hürdensprint, verlief überhaupt nicht so wie geplant. „Das war schon kurios. Leana ist so schnell losgelaufen, dass sie schon nach sieben Schritten statt wie sonst nach acht an der ersten Hürde war. Ich dachte nur: ,Was macht sie denn da?’“, so Brusenbauch. Die Folge war, dass die junge Ulzburgerin mit dem linken statt mit dem rechten Bein zuerst über die Hürden flog.

Leana Koslowski (14, SV Friedrichsgabe) zeigt stolz Urkunde und Medaille für Platz zwei im Block Lauf bei den Deutschen Schüler-Meisterschaften. Quelle: Roy Brusenbauch

„Ich weiß auch nicht, was da los war“, wunderte sich die junge Athletin, die auch auf der Langhürdenstrecke in ihrer Altersklasse eine der Besten in ganz Deutschland ist. Der Schreck währte nur kurz: Im Ziel standen 12,64 Sekunden zu Buche, was gleichzeitig neue persönliche Bestzeit war. Ihr Trainer staunte nicht schlecht: „Sie ist über alle Hürden mit dem falschen Bein gegangen und hat dann noch so eine tolle Zeit aufgestellt. Dass sie so schnell umdenken konnte, war wirklich beeindruckend. Das hätte nicht jede Athletin geschafft.“

Das Ergebnis im Hürdensprint beflügelte die 14-Jährige. Im Ballwurf warf Leana Koslowski mit 48 Metern weiter als die Deutsche Meisterin Pia Albers vom VfL Löningen, die insgesamt 2731 Punkte sammelte. Nach Weitsprung (5,00 Meter) und 100-Meter-Sprint (13,31 Sek.) lag die SVF-Sportlerin nur vier Punkte hinter Sandrine Hilke (SV Gera) auf dem Bronzeplatz. „Im abschließenden 2000-Meter-Lauf habe ich alles gegeben und es hat tatsächlich zur Verbesserung auf Platz zwei gereicht“, strahlte die Sportlerin. Die Gymnasiastin kam nach 7:38,32 Minuten ins Ziel, war vier Sekunden schneller als die Konkurrentin und hatte vier Punkte Vorsprung auf die Thüringerin.

Auch allein diszipliniert trainiert

Das Geheimnis des Erfolges liegt für Roy Brusenbauch auf der Hand: „Leana hat in den Sommerferien viel trainiert. Sie war sehr diszipliniert und hat meine Vorgaben auch alleine umgesetzt.“

Auf die nächste Gelegenheit ihre herausragende Form zu zeigen, muss die Schülerin des Alstergymnasiums nicht lange warten. Am 21. und 22. August finden auf der Hamburger Jahnkampfbahn die U 16-Landesmeisterschaften in den Einzeldisziplinen statt. Leana Koslowski plant ein strammes Programm. Sie wird über 100 und 800 Meter, 80 Meter Hürden und im Weitsprung starten. In allen vier Disziplinen hat sie Chancen auf einen Podestplatz – wenn es optimal läuft, sogar auf den obersten.

Von Anne Pamperin