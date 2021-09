Cedric Barth ist derzeit in bestechender Form. Der Leichtathlet des SC Rönnau 74 absolvierte jüngst den besten Neunkampf seiner noch jungen Karriere und belegte bei den nationalen U16-Titelkämpfen Rang 5. Am Sonntag startet er in zwei Einzelkonkurrenzen und ist ein ernsthafter Medaillenkandidat.