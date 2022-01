Hamburg

Die Entscheidung, ob es in diesem Jahr Landeshallenmeisterschaften der Leichtathleten geben wird oder nicht, ließ auf sich warten. Die hohen Inzidenzzahlen boten Anlass zur Befürchtung, dass zum zweiten Mal in Folge keine Indoor-Wettkämpfe der Leichtathleten ausgetragen werden. Doch wenige Tage vor dem Termin kam dann die erlösende Nachricht: Die Wettbewerbe der Männer, Frauen und Jugend U 18 in der Alsterdorfer Leichtathletikhalle können stattfinden.

Veranstaltung wurde in vier Abschnitte unterteilt

Unter strengen Hygienemaßnahmen (Geimpft oder Genesen und zusätzlich ein aktueller negativer Corona-Test) wurden die ersten Titel des Jahres vergeben. Um die erlaubte Teilnehmerzahl von maximal 199 nicht zu überschreiten, wurde die Veranstaltung in vier Abschnitte unterteilt. Zuschauer waren nicht zugelassen.

Alle waren heiß auf die Wettkämpfe

Die Aktiven gingen hochmotiviert in die Wettbewerbe. „Man hat gemerkt, dass alle richtig heiß auf die Wettkämpfe waren“, sagte Ralph Meyer, Trainer der Nachwuchstalente beim SC Rönnau 74. Seine Sportler sammelten am ersten von insgesamt drei Landesmeisterschafts-Wochenenden in der Hamburger Leichtathletikhalle vier Titel und belegten weitere zahlreiche gute Platzierungen.

Finn Wild Sechster im Weitsprung

Dass beim ersten Hallenwettkampf seit fast zwei Jahren nicht alles perfekt sein würde, war den Athleten bewusst. „Schlecht waren meine Sprünge nicht, aber ich hatte Probleme mit meinem Anlauf. Der passte noch nicht“, sagte Weitspringer Finn Wild, der im Wettbewerb der Männer antrat. Seine Sätze waren in der Tat gut, doch oft sprang er zu früh oder zu spät ab. Einmal traf der 17-Jährige das Absprungbrett dann aber doch richtig gut und landete bei 6,26 Metern. Damit verbesserte er seinen eigenen Rekord um zehn Zentimeter und wurde in der Endabrechnung guter Sechster.

Am kommenden Wochenende stehen dann in derselben Halle die Titelkämpfe seiner eigentlichen Altersklasse, der Jugend U 20 an. Nach der gelungenen Generalprobe sind die Ziele klar: „Ich will aufs Treppchen“, sagt Finn Wild. Die Konkurrenz ist groß. Unter anderem trifft Wild dann auf seinen Vereinskameraden Cedric Barth, seines Zeichens Deutscher U16-Meister im 300-Meter-Hürdenlauf und Vizemeister im Neunkampf.

Cedric Barth blieb weit unter Bestleistung

Barth war bei der Hallenpremiere im Weitsprung der Jugend U18 am Start, blieb aber mit 5,93 Metern weit unter seiner Bestleistung von 6,28 Metern. „Cedric hatte ein paar Probleme im Adduktorenbereich und lief nicht ganz rund. Am Tag danach waren die Schmerzen aber glücklicherweise wieder weg“, stellte Trainer Ralph Meyer fest. Dass der 16-Jährige in Topform ist, demonstrierte er dann im 200-Meter-Lauf, wo er sich in einer Zeit von 23,48 Sekunden die Silbermedaille sicherte. „Das war richtig gut. Er war sogar schneller, als im Sommer draußen“, so Meyer.

Karl Löbe entscheidet Schlussspurt für sich

Den ersten Titel des Jahres für den SCR holte Mittelstreckler Karl Löbe. Der 19-Jährige lieferte sich über 1500 Meter der Männer ein packendes Finish mit dem Bergedorfer Miguel Daberkow und hatte am Ende knapp die Nase vorn. „Das war mein erstes 1500-Meter-Rennen seit den Deutschen Meisterschaften im Sommer 2021. Am Anfang war das Tempo ja eher langsam, aber die letzte Runde war hart. Ich war mir bis kurz vor dem Ziel nicht sicher, ob ich gewinnen werde“, sagte Karl Löbe, der am nächsten Wochenende in der Altersklasse U20 über 800 und 1500 Meter starten wird. „Das absolute Highlight für mich ist aber das Rennen mit der 4 x 200-Meter-Staffel. Darauf freue ich mich richtig“, sagte der Schlamersdorfer.

Weitere Ergebnisse der Segeberger Athleten Männer, 400 Meter: 9. Liam Aufderheide (SC Rönnau 74) 56,23 Sekunden; Weitsprung: 6. Finn Wild (SC Rönnau 74) 6,26 Meter; Frauen, Dreisprung: 1. Melissa Köhler (Bramstedter TS) 10,57 Meter (weil keine weitere Konkurrentin am Start war, wurde kein Landestitel vergeben) Männliche Jugend U 18, 60 Meter: 3. Norwin Dabelstein (SC Rönnau 74) 7,50 Sekunden; 8. Cedric Barth (SC Rönnau 74) 7,71 Sekunden; 200 Meter: 3. Norwin Dabelstein (SC Rönnau 74) 24,07 Sekunden; 800 Meter: 4. Linus Beyer (SC Rönnau 74) 2:16,02 Minuten; 1500 Meter: 5. Linus Beyer (SC Rönnau 74) 4:43,66 Minuten; Weitsprung: 3. Norwin Dabelstein (SC Rönnau 74) 6,05 Meter. Weibliche Jugend U 18, 400 Meter: 2. Klara Fichtner (SC Rönnau 74) 71,37 Sekunden; 1500 Meter: 5. Awarun Lütjens (SC Rönnau 74) 5:20,57 Min.; 60 Meter Hürden: 3. Paula Löbe (SC Rönnau 74) 9,34 Sekunden; 6. Luise Keller (SC Rönnau 74) 10,56 Sekunden; Weitsprung: 4. Paula Löbe (SC Rönnau 74) 5,09 Meter; Stabhochsprung: 3. Antonia Chrabkowski (Kaltenkirchener TS) 2,60 Meter.

Carolina Jürgens mit zwei Goldmedaillen

Weitere Titel für den SC Rönnau 74 holten Carolina Jürgens, die den Weitsprung der Jugend U18 (5,71 Meter) und den 60 Meter Hürdensprint (8,99 Sekunden) gewann. Titel Nummer vier ging an Paula Löbe, die sich in neuer persönlicher Bestleistung (3,12 Meter) Gold im U18-Stabhochsprung sicherte. Landesmeister bei den Männern wurden außerdem Finn Drümmer (Kaltenkirchener TS) im Hochsprung (2,05 Meter) und Aaron Köhler (Bramstedter TS), der sich in 8,71 Sekunden im 60-Meter-Hürdensprint durchsetzte.

SCR-Staffel wegen Wechselfehler disqualifiziert

Grund zur Freude hätte auch die 4 x 200-Meter-Staffel der weiblichen Jugend U18 vom SC Rönnau 74 fast gehabt. Paula Löbe, Anna Sindt, Klara Fichtner und Luise Keller ließen die Konkurrenz hinter sich und überquerten als Erste die Ziellinie. Doch kurz danach wurde das Quartett wegen eins Wechselfehlers disqualifiziert. „Schade, das war eine sehr knappe Entscheidung“, sagte Ralph Meyer, der die LM auch in den Knochen spürte. „Das war seit langem mal wieder ein strammes Wettkampfwochenende. Das merkt man schon.“

Titelkämpfe an den nächsten beiden Wochenenden

Viel Zeit zum Erholen hat der Coach indes nicht: Bereits am kommenden Sonnabend und Sonntag geht es an selber Stelle mit den Titelkämpfen der Jugendlichen U20 weiter, am 29. und 30. Januar – ebenfalls im Hamburger „Glaspalast“ – kämpfen dann die Schüler U16 um Titel und Platzierungen.

Von Anne Pamperin