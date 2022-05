Kiel

Die große Leichtathletik-Familie ist zurück im Stadion: Nachdem in den vergangenen Jahren viele Wettkämpfe ausfallen oder kleiner gestaltet werden mussten, erlebten die Läufer, Springer und Werfer am Sonnabend im Kieler Uni-Stadion einen stimmungsvollen Saisonauftakt unter freiem Himmel. 333 Teilnehmer – von den Achtjährigen bis zu den Senioren – kamen zum Bahneröffnungssportfest des Kieler TB, feierten sich, die Gemeinschaft und einige starke Leistungen.

Das traditionelle Event war nicht nur das große Wiedersehen, sondern auch die erste Standortbestimmung für die kommenden Monate. 70 Helfer aus dem KTB mit der Unterstützung der weiteren Kieler Vereine betreuten die Athleten, die zu rund 600 Starts gemeldet hatten. Das Programm auf allen Leichtathletik-Anlagen der Uni begann um 11 Uhr und endete erst sieben Stunden später nach rund 120 Einzelwettbewerben.

Julia Heinzel (238) verfehlte eine Zeit unter 12 Sekunden über 100 Meter nur knapp. Quelle: Ralf Abratis

Bei besten Bedingungen war es die erhoffte Rückkehr des Wettkampfgeschehens. „Vor Corona hatten wir rund 500 Teilnehmer, aber mit diesem Resultat sind wir sehr zufrieden“, erklärte Martina Bach, die Hauptorganisatorin vom KTB. „Es war viel Arbeit, und ich bin echt kaputt. Da stellt man sich vorher schon mal die Frage, ob man das nach 22 Jahren noch machen will. Aber dann sieht man das hier und sagt sich: Genau dafür mache ich es!“

Glückliche Kinder, stolze Eltern und viele gute Leistungen waren der Lohn für die Organisatoren, die zudem auf große Unterstützung setzen konnten. Wenn Bernd Hausmann, der Vorsitzende des Kreisleichtathletikverbandes Kiel, in seiner Funktion als Eventmoderator um Hilfe beim Umbau der Bahn bat, waren sofort helfende Hände von den Betreuern und Begleitern da. „Das habe ich so noch nicht erlebt“, sagte Martina Bach.

Landestrainer Hinrich Brockmann freute sich über gute Ergebnisse

Genau beobachtet wurde das Geschehen von Landestrainer Hinrich Brockmann, der seine Schützlinge am Sonnabend in Kiel und tags darauf bei der Bahneröffnung in Lübeck ins Auge nahm. „Diese Bahneröffnungen haben einen hohen Stellenwert. Man sieht alte und neue Gesichter und genießt den Saisonauftakt. Für viele ist es der erste Wettkampf im Jahr. Da zeigt sich, wo man steht“, sagte Brockmann am Rande der Bahn, um das Gespräch mit Blick auf die Stoppuhr kurz zu unterbrechen: „Luca Hey über die 300 m. Eine niedrige 35er-Zeit wäre top“, so der Landestrainer. Es wurden sogar 34:77 Sekunden. „Klasse! Diese Unterdistanzen sind wichtig, um sich an die Herausforderungen heranzutasten. Das könnte über die 400 m eine 48er-Zeit werden.“ Luca Hey, der Langdistanz-Sprinter des THW Kiel sorgte damit für eine der Topleistungen des Auftakts unter freiem Himmel, verbuchte zudem den Sieg über die 150 m (16,67 sec.).

Niklas Sagawe kam mit einer beständigen Serie im Speerwurf auf die Bestweite von 68,30 m. Quelle: Ralf Abratis

In der Vielzahl der Wettbewerbe gab es etliche weitere Höhepunkte von erfahrenen, aber auch jungen Athleten. So schrammte Sprinterin Julia Heinzel in 12,01 Sekunden über 100 Meter nur knapp am großen Ziel vorbei. „Eine Zeit unter 12 Sekunden will ich diese Saison gern knacken“, so die Athletin vom Wellingdorfer TV. „Und mich dann auf norddeutscher Ebene stark präsentieren.“ Mit dem zweiten Sieg über 150 m (18:44 sec.) freute auch sie sich über einen Doppelerfolg.

Viel Gefallen beim Landestrainer fand auch Amdi Gaye (TSV Klausdorf). Der Neuntklässler vom Gymnasium Elmschenhagen gewann den Weitsprung in seiner Altersklasse (5,87 m) und war beim Hochsprung der Beste aller Athleten. „1,94 m sind okay. Aber irgendwann in dieser Saison will ich über zwei Meter – mein Zielwettkampf sind die Deutschen Meisterschaften“, so Gaye, der nach dem Fußball vor rund fünf Jahren zur Leichtathletik gekommen ist, aber noch am Anfang seiner Wettkampfkarriere steht.

Neben Sprintern und Springern überzeugten bei den Werfern ebenfalls Erfahrung und Jugend. So schleuderte Ralf Mordhorst aus Lübeck den Diskus auf die Siegweite von 47,08 m. „Ralf ist ein Phänomen. Im nächsten Jahr wird er 50 Jahre“, so Brockmann, der im Speerwurf eine gute Serie vom jungen Eutiner Niklas Sagawe sah – mit der Tagesbestleistung von 68,30 m. „Auf Niklas bin ich gespannt. Er muss in dieser Saison sehen, wie er Beruf und Sport unter einen Hut bekommt.“

Im Schlepptau von Tempomacher Simon Bäcker verbesserte Julia Kümpers ihre Bestzeit über 5000 m deutlich. Quelle: Ralf Abratis

Zum Abschluss des Tages setzte dann noch Julia Kümpers (LAC Kronshagen) ein Ausrufezeichen. Im Windschatten von Tempomacher Simon Bäcker lief sie über 5000 m zur neuen persönlichen Bestleitung von 16:21,56 Min. Die A-Norm für die Deutsche Meisterschaft (16:20) verfehlte sie damit zwar knapp, darf aber trotzdem auf einen DM-Start über diese Distanz hoffen.

Ergebnisse des Bahneröffnungssportfestes des KTB