Hamburg

Auf der Startliste des KN Förde Triathlon am vergangenen Sonntag war sein Name nicht zu finden. Dabei hatte der Lokalmatador den Wettkampf 2019 über die Sprintdistanz noch gewonnen. Doch Leif Schröder-Groeneveld, Triathlet vom USC Kiel, schwimmt, fährt und läuft inzwischen weiter.

Bei der Europameisterschaft in Kaiserwinkl-Walchsee (Österreich) Anfang Juli holte „LSG“ auf der Mitteldistanz den Vizetitel in der Altersklasse 30 bis 34. 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon absolvierte er in einer Zeit von 3:59 Stunden und qualifizierte sich damit für die WM in Samorin (Slowakei) am 27. August.

Morgens Schule, am Nachmittag Vorbereitung für die WM

Die Vorbereitungen auf den Wettkampf gehen zwei Wochen vor dem Start in die heiße Phase – neben seinem Vollzeitjob als Berufsschullehrer. Nach abgeschlossenem Referendariat lehrt Schröder-Groeneveld an einer Berufsschule in Pinneberg Sport und Wirtschaft. 15 bis 20 Stunden Training pro Woche sind neben der Schule drin. „Das ist ein hoher Aufwand. Da muss man clever planen“.

Am Mittwochnachmittag geht es nach dem Unterricht für drei Stunden aufs Rad. „Ich habe mir die Radstrecke bei der WM angeguckt. Die ist in Samorin sehr flach, sodass man sich am Deich sehr gut vorbereiten kann“, sagt der gebürtige Neumünsteraner, der mittlerweile in Hamburg lebt.

Fernziel: Ironman auf Hawai

Vor rund fünf Jahren begann „LSG“, seine Transformation vom Läufer zum Triathleten zu forcieren. Zuvor war er als Läufer erfolgreich: Landesmeister, Norddeutscher Meister, Medaillengewinner bei Deutschen Jugendmeisterschaften, Einsätze für die Nationalmannschaft. An den Triathlon tastete er sich über die Sprint- und Olympische Distanz heran. „Ich habe schnell gemerkt, dass da großes Potenzial schlummert, weil ich mit relativ wenig Aufwand recht weit vorne war.“ Mit 32 Jahren ist er im besten Triathlon-Alter.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell liegt der Schwerpunkt für Leif Schröder-Groeneveld auf der Mitteldistanz. Eine Zwischenstation auf dem Weg zu seinem Fernziel, dem Ironman auf Hawai. „Ich möchte da aber nicht nur hin, um zu finishen. Ich will dann auch gut sein“, stellt er klar.

So wie am vergangenen Sonntag. Statt in Kiel startete er beim City-Triathlon in Bremen, wurde deutscher Vizemeister in seiner Altersklasse über die Olympische Distanz. „Es war ganz wichtig, vor der WM noch einen Wettkampf zu haben, um die Routinen zu üben: Die Wechsel, der Rhythmus, die Planung. Umso schöner, dass so eine gute Leistung dabei rauskam“, sagt Schröder-Groeneveld. Jetzt geht sein Fokus auf Samorin.