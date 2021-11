Lena Ruppert vom TC Rot-Weiss Wahlstedt neue Tennis-Landesmeisterin

Wahlstedt

Im vergangenen Sommer zog Lena Ruppert aus der Oberpfalz in den Norden. Die 23-jährige Tennisspielerin schloss sich dem TC Rot-Weiss Wahlstedt an. Zwei der Gründe: Die idealen Trainingsbedingungen im Landes-Leistungszentrum sowie ihre Freundschaft zu TCW-Spielerin Sophia Intert. In Hamburg gewann Ruppert, die Nummer 43 der deutschen Rangliste, den gemeinsamen Landestitel der Verbände Hamburg und Schleswig-Holstein.

Auf ihrem Weg ins Endspiel schaltete sie Anna Petkovic (TC an der Schirnau Kaltenkirchen; 6:0 6:3), Anna Janovic (Großflottbeker THGC; 6:2, 6:0), Ada Gergec (Club an der Alster Hamburg; 6:2, 6:4) und Lisa Ponomar (SC Condor Hamburg; 6:1, 6:2) jeweils glatt in zwei Sätzen aus. Das Finale gegen Tessa Brockmann vom TV Uetersen wurde zu einer einseitigen Angelegenheit. Die Wahlstedterin Ruppert setzte sich gegen Nachwuchstalent Brockmann mit 6:0, 6:1 durch.

In der Herren-Konkurrenz sicherte sich Niklas Guttau (Club an der Alster) nach dem Nordost- auch den Landestitel. In einem spannenden Finale schlug er seinen ehemaligen Suchsdorfer Vereinskameraden Bastien Presuhn mit 5:7, 6:4, 10:3. Laurent Baese vom TC an der Schirnau kam bis ins Halbfinale, das er mit 1:6, 2:6 gegen Guttau verlor.