Kiel

Ein Interview mit Handball-Bundestrainer Alfred Gislason – für den THW-Kiel-Reporter mit einer gewissen Routine verbunden, für vier Leser unserer Zeitung ein Moment, den sie so schnell nicht vergessen werden. Da wurden die Hände der Gewinnspiel-Gewinner schon ganz schön feucht, doch nach einem herzlichen Gruppenfoto vor der Kieler Hafen- und Werftkulisse auf dem Dach vom Hotel Atlantic war das Eis schnell gebrochen. Und dann wurde es so richtig spannend, denn im Gepäck hatte das Leser-Quartett politische, sportliche und auch ganz persönliche Fragen. Eines sei vorweg verraten: Am Ende hatte ein gelassener, fröhlicher und vor allem ehrlicher Alfred Gislason (62) alles zur vollsten Zufriedenheit beantwortet.

Ilse Pump (91) aus Kiel: Sie waren kurz davor, Trainer der russischen Nationalmannschaft zu werden. Wie politisch ist für Sie der Sport?

Alfred Gislason: In der Tat waren wir uns schon einig für einen längeren Vertrag. Aber ich wollte das erst einmal zu Hause mit meiner Frau Kara besprechen. Bei der Landung in Berlin kam dann der Anruf vom Deutschen Handballbund. Ich hätte einen Krieg in Europa nicht mehr für möglich gehalten. Ich habe in meiner Karriere viele Russen und Ukrainer trainiert – alle gute Sportler und tolle Menschen. Man kann Politik und Sport nicht trennen – auch wenn es mir für die Nationen leidtut, dass sie jetzt ausgeschlossen sind. Ich habe zum Teil noch sehr enge Kontakte – Stanislav Kulinchenko war beispielsweise auch bei meinem Abschiedsspiel. Aber nicht mehr seit Kriegsbeginn. Ich will auch niemanden durch einen Anruf in Gefahr bringen.

Exklusives Leser-Interview auf „Deck 8“ des Kieler Hotels Atlantic, von links: KN-Redakteur Tamo Schwarz, Bundestrainer Alfred Gíslason sowie die KN-Leser Birgit Sponheuer, Ali Yankin, Ilse Pump und Peter Carstens Quelle: Pat Scheidemann

Peter Carstens (68) aus Kiel: Müssen Nationalspieler auch außerhalb des Feldes eine Vorbildfunktion haben, zum Beispiel bezüglich einer Corona-Impfung?

Zuerst einmal lautet die klare Antwort: ja! Spieler haben besonders für Kinder und Jugendliche eine Vorbildfunktion und gewisse Pflichten nach außen. Und ich finde auch, dass jeder sich impfen lassen und an seine Mitmenschen denken sollte. Sie sprechen auf Juri Knorr an (Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen, d. Red.), der im Januar bei der Europameisterschaft wegen seiner fehlenden Impfung nicht dabei sein konnte. Er hat mir gesagt, dass er vorerst auf eine Art Impfstoff warten wollte. Ich glaube, dass er sich aber noch nicht hat impfen lassen. Ich habe mich mit ihm hingesetzt, habe versucht, ihn zu überzeugen und habe ihn beim letzten Lehrgang wieder dazugeholt. Ich hoffe, dass das Thema bald erledigt ist.

Birgit Sponheuer (70) aus Kiel: Welchen Ort in Kiel haben Sie am meisten zum Abschalten und Genießen genutzt?

Ich habe elf Jahre in Kiel gewohnt, zuerst in Rammsee, dann sechs, sieben Jahre in der Innenstadt. Ich war erstaunt, wie ruhig man auch da wohnen kann. Ich bin am Meer aufgewachsen, darum war es immer schön, an der Förde zu sein – in Strande oder Laboe zum Beispiel. Durch meine Fahrradtouren habe ich aber auch die ländliche Seite entdeckt. Zwei- bis dreimal pro Woche bin ich aufs Rad, um vor lauter Videostudium nicht komplett wahnsinnig zu werden. Ich habe mich immer wohlgefühlt, habe noch immer eine enge Verbindung zu Kiel. Meine Tochter (Adalheidur, d. Red.) lebt noch immer hier, hat im vergangenen Jahr hier geheiratet. In den letzten zwei Jahren war ich zu wenig hier, aber [lacht] so schnell werdet Ihr mich nicht los.

Ali Yankin (33) aus Molfsee: Lebt es sich als Bundestrainer ruhiger als vorher als Vereinstrainer?

Es ist anders. Man kann Zeit für andere Dinge ein bisschen besser planen. Ich war 22 Jahre ohne Pause in der Liga. Da musstest du auf Busfahrten und Flügen immer vorarbeiten, um Zeit für die Familie oder Fahrradtouren zu haben. Und im Urlaub hatte man dann auch keine Ruhe, jedenfalls nicht als THW-Trainer, weil ständig das Telefon klingelte. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich jetzt viel weniger mache. Ich habe mich jetzt auch in die DHB-Sichtung in der Jugend und bei den Junioren mehr eingebracht, weil es zu oft passiert ist, dass Spieler erst mit 24, 25 als Quereinsteiger zum Verband kamen. Jetzt ist alles für mich ein weniger freier. Ich war gerade eine Woche lang bei meinen Enkeln auf Island, das war als Vereinstrainer zwischendurch etwas schwieriger. Jetzt ist alles etwas altersgerechter.

Am Mittwoch (18.15 Uhr, Wunderino-Arena) empfängt die deutsche Nationalmannschaft im WM-Playoff-Hinspiel in Kiel die Färöer. Tickets sind unter www.dhb.de/tickets erhältlich.