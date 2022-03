Lina Röttger rettet schwachen SVHU-Handballerinnen 26:26 

Henstedt-Ulzburg

Das war knapp: Mit einem Siebenmetertreffer rettete Lina Röttger den Drittliga-Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg sechs Sekunden vor dem Abpfiff einen Punkt. Freude kam im Team des Spitzenreiters der Dritten Liga aber nicht auf: Zu enttäuschend war die Leistung beim 26:26 (14:13) im Nachholspiel gegen die HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen (OKT). Jetzt sitzen der Mannschaft von Trainer Christian Gosch die Verfolger Buxtehuder SV II und TV Garrel im Nacken.

„Wir haben zu viele Fehler gemacht, das war nicht gut“, monierte SVHU-Trainer Christian Gosch, der seiner Mannschaft eigentlich den passenden Plan mitgegeben hatte. „Es war klar, wie OKT spielen würde. Wir haben es aber nicht geschafft, unsere Leistung abzurufen, da fehlten einige Prozentpunkte.“

Lesen Sie auch Wie der Ex-Kieler Gisli Kristjansson beim SC Magdeburg seinen Weg fand

Die Gäste spielten ihre Angriffe lange aus. Erst, wenn die nicht überzeugenden Unparteiischen Steffen Bahr und Julius Buldmann mit gehobenem Arm passives Spiel anzeigten, suchten und fanden die OKT-Frauen allzu oft den Weg zum Tor.

Die Henstedt-Ulzburgerinnen hätten es trotzdem deutlich einfacher haben können. Aber klarste Chancen blieben ungenutzt. Neun Fehlwürfe aus sehr guten Positionen waren zu viel. Femke Lobstaedt im HG-Gehäuse zeigte eine starke Leistung.

Fehlerfestival der Angriffsreihen

Im zweiten Abschnitt schienen die Gosch-Schützlinge den richtigen Dreh gefunden zu haben. Bis zum 23:20 (44.) hielten sie den Tabellenneunten mit drei Toren auf Abstand. Dann schlichen sich wieder teilweise unerklärliche Fehler ein, OKT führte auf einmal mit 24:23 (52.). Die Partie wurde immer unansehnlicher und glich bei beiden Angriffsreihen einem Fehlerfestival. In der Schlussminute stand der SVHU am Rande einer unerwarteten Heimpleite. Bis Lina Röttger, mit zwölf Toren treffsicherste Henstedt-Ulzburgerin, von der Siebenmeterlinie die Nerven behielt.

„Es war gefühlt der erste Punktgewinn seit Jahren gegen den SVHU“, freute sich HG-Coach Sebastian Schräbler trotz des späten Ausgleichs. „Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft.“

TSV Altenholz nächster SVHU-Gegner

Für die Henstedt-Ulzburgerinnen geht es schon am Sonnabend beim TSV Altenholz weiter, der wegen einiger Coronafälle seine Partie am vergangenen Wochenende absagen musste. Anwurf in der Edgar-Meschkat-Halle ist um 15 Uhr. Der erste Vergleich mit dem Tabellenvorletzten, der kürzlich mit einem 26:23 gegen den TV Garrel aufhorchen ließ, ging mit 35:16 sehr deutlich an den SVHU.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SV Henstedt-Ulzburg: Merline Wünsche-Laursen, Sophia Kohn – Lara Haarbrücker (3), Carina Wulff (n.e.), Annika Jordt (4), Lina Röttger (12/3), Tarja Pauschert (2), Jule Meisner, Tara Schumacher (2), Maya Grau (n.e.), Caroline Rodewald, Kristin Rakowski (3).