Kairo

Deutschlands Handballer streben nach dem verpassten Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Ägypten einen versöhnlichen Abschluss an. Mit einem Sieg im bedeutungslosen Hauptrundenspiel gegen Polen am Montag (20.30 Uhr) will sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason vor allem Selbstvertrauen für die anstehende Olympia-Qualifikation holen.

Das Handball-WM-Spiel Deutschland gegen Polen ist das letzte Länderspiel der DHB-Auswahl vor dem Vierer-Turnier Mitte März in Berlin, wo Schweden, Slowenien und Algerien die Gegner sein werden.

Liveticker: Deutschland gegen Polen - Anwurf: 20.30 Uhr

Verfolgen Sie das Spiel in unserem Liveticker.