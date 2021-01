Kairo

Für mindestens 60 Minuten sollen die komplizierten Umstände der Handball-WM in Ägypten für die deutschen Handballer keine Rolle spielen. Mit dem eingeplanten Auftaktsieg gegen Uruguay will die DHB-Auswahl am Freitag (18.00 Uhr) die Grundlage für ein erfolgreiches Turnier legen. Es gibt im Prinzip nichts, was gegen einen optimalen WM-Start der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason spricht.

Liveticker: Deutschland gegen Uruguay , Anwurf 18 Uhr

Der weitere Spielplan der deutschen Nationalmannschaft:

Sonntag, 17. Januar, 18 Uhr: Kapverdische Inseln - Deutschland

- Dienstag, 19. Januar, 20.30 Uhr: Deutschland - Ungarn

Wir berichten von diesen Spielen ebenfalls live auf KN-online.