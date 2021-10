​MCE Tensfeld  zum siebten Mal Nordmeister im Motocross

Tensfeld

Was haben die Motocrosser des MCE Tensfeld und die Fußballer des FC Bayern München im Fußball gemeinsam? Beide sind in ihrer Sportart die unangefochtene Nummer eins. Die Bayern in Deutschland, die Tensfelder im hohen Norden. Das MCE-Team sicherte sich bei den Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften zum vierten Mal in Folge den Titel. In den vergangenen zehn Jahren kam der Sieger sieben Mal aus Tensfeld.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein halbes Dutzend Einzeltitel obendrauf

Nach fünf gefahrenen Veranstaltungen verwiesen die Tensfelder Piloten die Konkurrenz vom MSC Mölln und MSC Munster klar auf die Plätze. Beim Finale des ADAC MX Nordcups in Mölln konnten die Fahrer des MCE außerdem Einzeltitel in mehreren Klassen einfahren. Lukas Albers (Jugendklasse), Tom Leon Schröder (MX2 125ccm), Jan Allers (MX2 250ccm), Katharina Schultz (Damen), Christian Maciej (Senioren 35) und Mario Grimm (Senioren 50) dürfen sich allesamt mit dem Titel Norddeutscher Meister schmücken. Simon Elsass (Schülerklasse) und Stefan Zankel (S 35) konnten jeweils den Vizetitel erringen und in der MX1 belegte Nico Busch in der Endwertung auf Rang drei.

Lesen Sie auch Lokalmatador Stender will aufs Treppchen

Drei Termine stehen 2021 noch an

Für die Titelhamster des MCE Tensfeld verlief die Saison sehr erfolgreich. Drei Termine gibt es noch im Jahr 2021, bevor die Maschinen in die Garage geschoben werden. Am Sonntag, 14. November, findet ein Jugendlehrgang beim MCE statt, parallel dazu am gesamten Wochenende ein Motocross-Flohmarkt. Das Jahr beschließt der Nikolaus-Enduro am Sonnabend, 4. Dezember, auf der ADAC-Anlage an der Tarbeker Landstraße.