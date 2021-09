Brokstedt

Seit dem 3. Oktober 2019 amtiert der MSC Brokstedt als Deutscher Speedway-Mannschaftsmeister. Nach der coronabedingten Bundesligaabsage im vergangenen Jahr steht am Sonnabend ab 15 Uhr im Güstrower Speedway-Stadion der Titel wieder auf dem Spiel. Die Wikinger treffen in einem Vierkampf auf die Devils des AC Landshut, die Nordsterne Stralsund und die Güstrow Torros.

„Fliegender Finne“ Timo Lahti führt die Wikinger an

„Wir fahren nicht dort hin, um nur irgendwie im Kreis mitzufahren. Wir wollen Güstrow möglichst so verlassen, wie wir gekommen sind – als deutscher Meister“, sagt Sabrina Harms. Die Teammanagerin des MSC Brokstedt kann beim Unternehmen Titelverteidigung auf ein Topteam zurückgreifen. Alle Piloten gehörten bereits dem Meisterteam von 2019 an. Angeführt werden die Wikinger vom „Fliegenden Finnen“ Timo Lahti. Neben dem 29-Jährigen gehen „Käpt’n Huck“ Kai Huckenbeck, Mega-Talent Norick Blödorn sowie der deutsche Langbahnmeister Max Dilger für die Brokstedter ans Startband. Als Ersatzfahrer steht mit Lukas Fienhage der Langbahn-Weltmeister an der Strecke.

Norick Blödorn: „Unser Anspruch kann es nur sein, dort zu gewinnen“

Der 17-jährige Blödorn, der jüngst im ersten U21-WM-Lauf den vierten Platz belegte, hält mit seinen Erwartungen vor dem Bundesligafinale in der Barlachstadt nicht hinter dem Berg. Er strotzt vor Selbstbewusstsein: „Natürlich entscheidet letztlich immer die Tagesform. Aber unser Anspruch kann es nur sein, dort zu gewinnen. Allerdings bin ich persönlich in dieser Saison auf dem Oval in Güstrow noch nicht so gut zurechtgekommen. Aber das kann sich ja am Sonnabend ändern.“ Gefahren wird im Paarmodus: Zwei Piloten eines Teams treffen im direkten Duell auf zwei Fahrer eines anderen Teams. In 24 Läufen wird der Meister ermittelt. Der Flintbeker Blödorn bildet ein Paar mit Huckenbeck. Lahti startet indes mit Dilger.

Martin Smolinski für die Devils am Start

„Unser Team ist enorm ausgeglichen besetzt. Sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Jeder kommt für Punkte infrage. Und zur Not haben wir auch noch einen Ersatzfahrer, der ebenfalls erfolgreich in Güstrow fahren kann. Wir können taktisch auf alle Eventualitäten reagieren“, sagt Harms. Doch die Konkurrenz kommt mit Klasse. Der bayerische Dauerrivale aus Landshut nominiert neben dem deutschen Einzelmeister Martin Smolinski unter anderem den französischen Top-Fahrer, Dimitri Bergé. Die Nordsterne schicken den Brokstedter Team-Cup-Fahrer Tobias Busch, den Polen Pawel Przedpelski sowie den Dänen Rasmus Jensen, den sie kurzerhand mit einer deutschen Fahrerlizenz ausstatteten, ins Rennen. Lediglich die Außenseiterrolle kommt im Finale den gastgebenden Torros um Michael Härtel sowie den Australier Rohan Tungate zu.

„Im Speedway kann schnell etwas passieren. Dann gewinnt plötzlich der Außenseiter. Am Besten man hält sich aus dem Gedrängel raus. Wenn die Starts passen, sollte man von vorne wegfahren“, erläutert Blödorn. Die Wikinger sind bereit zum Angriff auf die vierte deutsche Mannschaftmeisterschaft der Klubhistorie.