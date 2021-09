Güstrow

Die Wikinger haben die Schlacht um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Speedway gewonnen: Im Tagesfinale triumphierte der MSC Brokstedt nach 24 Läufen im Güstrower Speedway-Stadion und verteidigte mit 43 Punkten seinen Titel vor den Devils des AC Landshut, die am Ende zwei Zähler weniger auf der Habenseite verbuchten.

Finne Timo Lahti fährt Maximum

„Wir haben abgeliefert“, freute sich MSC-Teammanagerin Sabrina Harms. Die Wikinger bejubelten nach 1997, 2014 und 2019 die vierte Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Klubhistorie. Überragend: Timo Lahti. Der „Fliegende Finne“ war einfach unschlagbar, gewann alle seine sechs Läufe. 18 Punkte – Maximum! „Besser geht es halt nicht“, lobte Harms den 29-jährigen Matchwinner. Da fiel es auch nicht ins Gewicht, dass Lahtis Laufpartner Max Dilger (zwei Punkte) und Ersatzfahrer Lukas Fienhage (null Punkte, kam in zwei Läufen für Dilger zum Einsatz) nicht die erhofften Bonuspunkte einfuhren.

Huckenbeck und Blödorn sorgen für Vorentscheidung

Für Konstanz sorgte derweil das zweite Brokstedter Duo: Kai Huckenbeck und Norick Blödorn. „Sie haben sich brillant abgestimmt, gut kommuniziert und im Sinne des Teams ihre Startpositionen getauscht“, resümierte Harms. „Käpt’n Huck“ spielte seine Erfahrung aus, feierte fünf Laufsiege und heimste insgesamt 16 Punkte ein. Youngster Norick Blödorn sicherte Huckenbeck ab, steuerte ebenfalls sieben Zähler zum Meistertitel bei. Und die waren bitter nötig.

Zunächst dominierten die Landshuter im Güstrower Sand-Oval. Zur Halbzeit lagen die bayrischen Teufel zwei Punkte vor den norddeutschen Wikingern. Die direkten Duelle sollten letztlich die Vorentscheidung herbeiführen. In Lauf 18 trafen Lahti und Dilger auf den Franzosen Dimitri Bergé (15 Punkte) und Sandro Wassermann. Während der Finne an der Spitze den Landshuter Bergé kontrollierte, hielt Dilger im Kampf um Platz drei Wassermann in Schach – mit dem 4:2-Sieg verkürzte das MSC-Duo auf 31:33.

Dann schlug die Stunde des Gespanns Huckenbeck/Blödorn. Ein Sieg musste her. Für die Devils gingen Valentin Grobauer und Erik Riss ans Startband. Die Wikinger setzten auf Attacke. Der Käpt’n und sein Adjutant bewiesen Nervenstärke in der Entscheidungsschlacht. Huckenbeck siegte, holte drei Zähler. Direkt hinter ihm überquerte der Flintbeker Blödorn die Ziellinie: 5:1-Sieg, der Game-Changer! Die Wikinger hatten nun die Nase vorn und gaben die Führung in den letzten zwei Duellen mit den Nordsternen aus Stralsund nicht mehr aus der Hand.

Flintbeker Norick Blödorn ist „Mister 100 Prozent“

„Letzten Endes hatten wir die beste Performance über den ganzen Tag. Lahti war natürlich unglaublich“, konstatierte Harms. Und der Flintbeker Blödorn, der in seiner zweiten Bundesliga-Saison zum zweiten Mal Deutscher Meister wurde, lachte: „Ich bin weiterhin bei hundert Prozent Erfolgsquote.“

MSC Brokstedt (43 Punkte): Timo Lahti (18 Punkte), Kai Huckenbeck (16), Norick Blödorn (7), Max Dilger (2), Lukas Fienhage (0).

AC Landshut (41 Punkte): Dimitri Bergé (15), Erik Riss (12), Valentin Grobauer (8), Sandro Wassermann (6).

MC Güstrow (31 Punkte): Kevin Wölbert (13), Michael Härtel (11), Rohan Tungate (6), Ben Ernst (1), Mirko Wolter (0).

MC Nordstern Stralsund (29): Tobias Busch (9), Pawel Przedpelski (9), Rene Deddens (7), Marius Hillebrand (4).