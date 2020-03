Kieler ist König der Lüfte

Kiel

Dabei hat sich der gebürtige Kieler die Lorbeeren mehr als verdient. Jährlich ehrt Kiel seine erfolgreichsten Sportler. Kossidowski erfüllte gleich dreifach die Voraussetzungen für eine Auszeichnung: Er wurde Deutscher Meister, landete unter den ersten drei Plätzen bei einem internationalen Turnier und stellte einen deutschen Rekord auf.

Kindheit auf dem Flugplatz Kiel-Holtenau

Max Kossidowski betreibt das Fallschirmspringen professionell. Der 26-Jährige, aufgewachsen in Altenholz, verbrachte einen Großteil seiner Kindheit auf dem Flugplatz Kiel-Holtenau. Sein Vater setzte lange Zeit als Privatpilot Fallschirmspringer ab, schon früh kam er deshalb mit dem Luftsport in Kontakt.

"Was tue ich hier eigentlich?"

Mit elf Jahren erlebte der Kieler seinen ersten Tandemsprung. 2008 stürzte er sich im Alter von 15 Jahren erstmals allein in die Tiefe. „Beim ersten Sprung war ich so aufgeregt, dass ich mir gar nicht viele Gedanken machen konnte. Ich bin einfach gesprungen. Beim zweiten Mal habe ich mich schon gefragt, ‘was tue ich hier eigentlich?‘ Als ich dann aber in der Luft war, wusste ich, dass ich das mein Leben lang machen möchte.“

Sprunglehrer und Tandemmaster mit 17 Jahren

Noch im selben Jahr bestand Kossidowski seine Prüfung zur Fallschirmsprunglizenz. Von Jahr zu Jahr investierte er in mehr Sprünge und schloss bereits mit 17 die Ausbildung zum Sprunglehrer und Tandemmaster ab – als jüngster in Deutschland. Sein Tipp an ambitionierte Fallschirmsportler lautet: „So viel springen wie möglich und dabei immer das Gefühl der unglaublichen Freiheit genießen. Der Rest kommt von allein.“

Max Kossidowski ist Deutscher Meister im Canopy Piloting

Als hauptberuflicher Fallschirmspringer bildet Kossidowski andere Sportler von der Grundausbildung bis hin zur Teilnahme auf internationalen Wettbewerben aus. Er selbst ist amtierender Deutscher Meister im Canopy Piloting, auf Deutsch: Fallschirmfliegen. Bei dieser noch jungen Disziplin im Fallschirmsport, geht es – einfach gesagt – darum, möglichst weit, möglichst schnell und möglichst genau zu fliegen. „Der Schirm wird schon kurz nach dem Absprung gezogen, ist aber mit sechs Quadratmetern Fläche deutlich kleiner als in anderen Disziplinen“, erklärt Kossidowski. Im Vergleich: Der Fallschirm bei einem Tandemsprung hat eine Fläche von 36 Quadratmetern.

Silbermedaille beim World Cup in Pretoria

Beim World Cup im vergangenen Jahr im südafrikanischen Pretoria konnte Kossidowski mit dem zweiten Platz erstmals eine Medaillen-Platzierung bei einem internationalen Wettkampf erreichen. Obendrein stellte er einen deutschen Geschwindigkeitsrekord auf: In nur 2,164 Sekunden flog der 26-Jährige durch eine vorgegebene Linkskurve mit einer Strecke von 70 Metern. Beim Canopy Piloting erreichen die Fallschirmspringer Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde.

Sprünge dürfen nicht zur Routine werden

Max Kossidowski ist in der Luft zu Hause. Kürzlich schloss er seine Ausbildung zum Privatpiloten ab und strebt nun eine Berufspiloten-Lizenz an. Am liebsten stürzt er sich aber noch immer selbst aus dem Flugzeug. Doch werden die Sprünge aus 4000 Metern Höhe nicht irgendwann auch zur Routine? „Soweit sollte es nie kommen“, sagt er. „Man muss sich immer zwingen, so aufmerksam wie beim ersten Sprung zu sein. Verantwortung trägt man nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere.“

