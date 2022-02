Hamburg

Die Hallensaison der Leichtathleten nähert sich auf Landesebene dem Ende. Mit den Mehrkampfmeisterschaften in Hamburg durften am Wochenende die Multitalente ihr Können unter Beweis stellen. An zwei Tagen ging es für die Altersklassen U16, U18, U20 sowie die Frauen und Männer um Medaillen. Für die Topleistung aus SH-Sicht sorgte erwartungsgemäß Jonte Torben Harmeling vom TSV Klausdorf, vor zwei Wochen einziges Nordlicht bei den Deutschen Meisterschaften. Er sicherte sich überlegen den LM-Titel der Männer.

Landestrainer Hinrich Brockmann ging gespannt in die Wettkämpfe, stellen die Corona-Auflagen doch immer noch hohe Hürden. Nach zwei Tagen konnte der Mehrkampf-Experte feststellen: „Ich bin sehr zufrieden. Unser SHLV-Geschäftsführer Jan Berszuck hat mit seinem Hamburger Kollegen alles gut organisiert. Die Siebenkämpfe der Männer und Fünfkämpfe der Frauen in Kombination mit den Landesmeisterschaften der Senioren sind sehr gut über die Bühne gegangen.“

Harmeling wiederholt starken Auftritt bei der DM

In der Beteiligung fehlte Brockmann etwas die Breite in der U20, doch aus den jüngeren Jahrgängen „kommen gute Leute nach“. Gerade der männliche Nachwuchs muss sich dabei auf ganz neue Herausforderungen einstellen. „Den Stabhochsprung haben viele Nachwuchs-Akteure kaum im Wettkampf absolviert“, so Brockmann.

In der Männer-Klasse knüpfte der Klausdorfer Harmeling an seine DM-Leistung an, blieb nur knapp unter seiner Leverkusen-Punktzahl. Mit 5146 Punkte siegte er vor dem Hamburger Christian Steffens (4694) und Basile Bousquet vom Kieler TB (4412), der mit einem guten 1000-Meter-Lauf zum Abschluss seine beste Einzeldisziplin einspielte.

Kieler TB stellt stärkste Breite in der U16

Unter den nur drei Startern in der männlichen U20 legte Sieger Lucas Heinz von der LG Rendsburg/Büdelsdorf mit 4,20 m im Stabhochsprung und 12,50 m beim Kugelstoßen die Basis für seinen Erfolg (4016 Punkte). Gleich zwei Medaillen gab es für den TSV Klausdorf in der männlichen U18. Hochsprung-Ass Amdi Gaye zeigte dabei, dass er nicht nur hoch springen (1,96 m) kann, sondern auch weitere Talente besitzt. Auf Rang zwei (4385 Punkte) hinter dem Flensburger Sieger Loke Elias Sommer (5121) verwies er seinen Klausdorfer Klubkollegen Luca Humburg (3687) auf Rang drei. In der männlichen U16 gab es zwar keinen Kieler Podiumsplatz in der Einzelwertung. Mit dem Mannschaftssieg zeigten Jakob Bauerschlag, Enno Braker und Joshua Kadow allerdings, dass der Kieler TB die stärkste Breite in der Jahrgangsklasse 2007/08 besitzt.

Wurf-Spezialistin Emily Scherf gewinnt U16-Titel

In den weiblichen Konkurrenzen bewiesen die Sportlerinnen aus dem Kieler Raum vor allem in den Nachwuchsklassen ihre Stärke. In der U18 schob sich Line Schomann vom Kieler TB mit der Top-Leistung im 800m-Lauf noch dicht an den Silberrang heran, durfte sich schließlich über Rang drei (3124 Punkte) freuen. Knappe Siegerin in der U16 wurde Emily Scherf (LG Neumünster, 2597 Punkte). Die Wurf-Spezialistin, die vor einer Woche Norddeutsche Diskus-Meisterin geworden ist, kann auch Lauf und Sprung und feierte nicht nur den Einzelsieg, sondern mit ihren Klub-Kolleginnen Julika Struve und Fiona Schulz auch den LM-Titel in der Mannschaft.