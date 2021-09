Wattenbek

„Ich bin einfach nur traurig. Traurig, dass es mir nun schon ein zweites Mal passiert. Und dass ich ein weiteres Jahr kein Handball spielen kann“, sagt Mette Bech. Die ersten Tränen nach der niederschmetternde Diagnose des erneuten Kreuzbandrisses sind mittlerweile getrocknet. „Es waren einige“, bestätigt die 18-Jährige Spielmacherin des Drittligisten TSV Wattenbek, die sich im ersten Saisonspiel gegen den BV Garrel schwer am Knie verletzte und sich bereits von THW-Teamarzt Dr. Frank Pries im Kieler Mare Med operieren ließ.

„Ich weiß, was jetzt alles auf mich zukommt“

Es ist der vorläufige Tiefpunkt in der Karriere der talentierten Rückraumspielerin. Im August 2019 erlitt die Tochter von Wattenbeks Coach Mannhard Bech die erste Ruptur des Kreuzbandes sowie einen Meniskusschaden. Betroffen war das rechte Knie. Anfang September erwischte es nun das linke Knie. „Im ersten Moment hatte ich das Gefühl, mein Bein steht in einem ganz ungewöhnlichen Winkel ab. Dem war glücklicherweise nicht so. Der Schmerz war dennoch unglaublich“, erklärt Bech und ergänzt: „Ich weiß, was jetzt alles auf mich zukommt. Es ist Fluch und Segen zugleich. Nach dem ersten Kreuzbandriss hatte ich die Hoffnung, dass alles doch schneller geht als prognostiziert. Jetzt ist mir klar, dass es ein langer Weg sein wird, bis ich wieder Handball spielen kann. Einerseits war das Knie noch nicht vorgeschädigt. Andererseits sind jedoch künftig beide operiert. Ich weiß wirklich nicht, was besser ist.“

Trainer Bech: „Als ich ihre Tränen sah, war ich nur noch Vater“

Aufgeben ist für Mette Bech indes kein Thema. Mit ihrem Reha-Prozess setzt sie sich bewusst auseinander. „2019 habe ich lange alle Handballhallen gemieden. Jetzt schaue ich mir die Spiele schon wieder vor Ort an. Es ist wichtig, Teil des Teams zu bleiben. Hier geben mir alle Kraft.“ Neben den Teamkameraden sind das vor allem Schwester und Mitspielerin Maxie sowie die Eltern. „Die Situation als Mette sich verletzt hat, konnte ich ganz schlecht managen. Da konnte ich den Trainer nicht vom Vater trennen. Als ich ihre Tränen sah, war ich nur noch Vater“, sagt Mannhard Bech. Auch Maxie verließ mit ihrer Schwester das Parkett, kehrte erst nach wenigen Minuten zurück: „Ich versuche ihr jetzt durch gute Laune und mit ein paar Übungen zu helfen“, verrät Maxie.

Rachel Plattens „Fight-Song“ ist Mette Bechs Comebacklied

Helfen soll auch ein spezielles Lied: Rachel Plattens „Fight-Song“ wird sie die nächsten Wochen und Monate begleiten. Da heißt es: „My power’s turned on. Starting right now I’ll be strong“. Mette Bech fühlt sich stark genug, um sich durch den langen Reha-Weg zu kämpfen. „Ich werde dieses Mal vieles anders machen, schließlich will ich es kein drittes Mal erleben. Einen Comeback-Song hatte ich damals nicht.“ Während Mette Bech nach dem ersten Kreuzbandriss mitten im Abistress steckte, kann sie das Aufbautraining jetzt etwas entspannter angehen. Ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) am Universitätsklinikum Kiel (UKSH), das sie Anfang September begann, kann sie je nach Heilungsverlauf fortsetzen. Ihre Teamkameradinnen sendeten ihre Botschaft via T-Shirt an Mette: If you could do it before, you can do it again! Daran glaubt auch Mette Bech. Sie sagt: Ich komme wieder!