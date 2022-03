Milan Schmüser aus Tensfeld ist ein Supertalent auf zwei Rädern

Tensfeld

Es ist kein Jahr her, da war es fraglich, ob Milan Schmüser jemals wieder seiner großen Leidenschaft nachgehen könnte. Der junge Tensfelder, der als Allround-Talent im Motorradsport gilt, stürzte am 30. Juni 2021 schwer. Während des ersten Laufs zur Deutschen Enduro-Meisterschaft überschlug er sich mit seiner Maschine. „Eine Schulter war komplett zerlegt“, sagt Schmüser, der von der Strecke in Meltewitz im Rettungshubschrauber abtransportiert wurde. Er ließ sich nicht unterkriegen und schaffte das Comeback.

„Ich bin superfroh, wieder ein Motorrad lenken zu können. Zu einhundert Prozent okay ist die Schulter nicht wieder geworden, aber mit einer Orthese kann ich fahren. Wenn es schmerzt, beiße ich auf die Zähne“, sagt der 19-Jährige, der in der Motorradwerkstatt seines Vaters Björn eine Ausbildung zum Mechatroniker absolviert.

Experte schwärmt: „Milan kann einfach alles!“

Schmüser fährt nicht nur mit, sondern kämpft um Spitzenplätze. Jüngster Erfolg: Der Tensfelder gewann in der Junioren-Klasse bei der Hallen-WM in der Disziplin Superenduro die Bronzemedaille. Ehrgeizig wie er ist, war Schmüser nach dem Ritt über künstliche Hindernisse in der Riesaer Sachsenarena nicht rundum glücklich. „Weltmeister Dominik Olszowy war nicht zu schlagen, aber mit dem WM-Zweiten Suff Sella aus Israel war ich punktgleich. Silber hätte es schon gerne sein dürfen“, bewertet Schmüser sein Abschneiden.

„Milan ist ein Künstler auf dem Motorrad“, schwärmt Holger Zankel, Vorsitzender des MCE Tensfeld, dem Schmüser angehört. „In unserem Sport sind Geschicklichkeit, Motorradbeherrschung, Konzentration und körperliche Fitness gleichermaßen gefragt. Dazu benötigt man ein gutes Auge für die jeweils richtigen Spuren über die Hindernisse. Milan kann einfach alles, egal ob Trial, Enduro oder Motocross!“

Lesen Sie auch Klimaforscher Mojib Latif: Olympische Spiele immer in Athen

Schmüser wuchs in unmittelbarer Nähe zur ADAC-Motocross-Anlage auf. „Von uns aus konnte ich als kleiner Steppke fast auf die Piste in Tensfeld spucken. Ich bin dort praktisch aufgewachsen“, lacht der Pilot, dessen Vater Björn einst Landes-Champion in Schleswig-Holstein war. „Wegen ihm fließt Motorrad-Blut in meinen Adern. Mit drei Jahren bin ich erstmals auf einem kleinen Kindermotorrad gefahren“, sagt Milan Schmüser.

Parcours für das Enduro-Training

Sportlich begann er mit dem Trial, fuhr Motocross und entdeckte dann den Endurosport für sich: „Ich mag alle Disziplinen. Aber Enduro ist am vielseitigsten, Fahrtechnik verbindet sich mit Geschwindigkeit. Das gefällt mir.“ Schmüser hat sich zum Training auf dem Areal des ADAC einen eigenen Enduro-Parcours gebaut.

Der MCE Tensfeld und der ADAC Schleswig-Holstein fördern das Ausnahmetalent. Schmüser steht bei Baur-Motorsport unter Vertrag. „Ohne Sponsorengelder würde ich finanziell nicht klarkommen. Wenn ich alles ein bisschen schönrechne, geht die Rechnung auf“, verrät der Sportler.

Der 19-Jährige wird auf seinen vielen Wettkämpfen zumeist von seinem Vater begleitet. Björn Schmüser ist nicht nur Fan und Schrauber an den Maschinen, sondern mit dem Team Vollgas Offroad auch Sponsor seines Sohnes, der auf dem Weg zum nächsten Titel ist. Beim zweiten Lauf zur Enduro-DM konnte Björn Schmüser bei „Rund um Dahlen“ seine Führung in der Junioren-Wertung ausbauen. Derzeit bestreitet Schmüser eine Sechs-Tage-Fahrt in Schottland. Es sei ein ganz spezieller Trial: „Insgesamt 1000 Kilometer lang und sehr schwierig, zumal bei dem stets nassen und kalten schottischen Wetter.“

Heimrennen für Schmüser am 9./10. April

Am Wochenende 9./10. April wird Schmüser auf eine Motocross-Maschine steigen. Dann steht sein Heimspiel auf dem Programm: Der Auftakt zum norddeutschen NMX-Cup wird auf dem Rundkurs im Tensfelder Sand gefahren.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab dem 19. Juni will sich der Tensfelder einen Traum erfüllen: Seine Premiere beim Erzberg-Rodeo in der Steiermark. „Das ist Hardcore-Enduro, extrem anspruchsvoll und ein unvergleichliches Spektakel“, weiß Schmüser. „Die Strecken in Österreich sind einzigartig.“ Für Tausende von Zuschauern größtes Highlight ist es zu verfolgen, wie die Motorrad-Akrobaten einen steilen, mit Hindernissen gespickten Hang hochfahren. Nur wenige schaffen die Rampe bis ganz nach oben auf den Erzberg. Schmüser: „Ich möchte zu denjenigen gehören, die den Berg bezwingen.“