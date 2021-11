Wattenbek

Tempo, Leidenschaft und Spannung. Das Drittligaduell zwischen dem TSV Wattenbek und der HSG Mönkeberg-Schönkirchen bot beste Werbung für den Frauenhandball in Schleswig-Holstein. Letztlich schnappten sich die MöSchö-Frauen mit 36:33 (18:17) den Derbysieg vor 125 begeisterten Zuschauern am Langenheinsch.

Mönkebergs Trainer Andreas Juhra verdrückte nach dem Schlusspfiff Tränen der Freude. Der Sieg bei der Rückkehr an alte Wirkungsstätte ging nicht spurlos am 45-Jährigen vorbei. „Das war für mich kein ganz normales Spiel. Schließlich war ich lange in Wattenbek tätig, da reagiert man schon emotionaler“, gestand Juhra, der an der Seitenlinie bei den MöSchö-Frauen die Hauptverantwortung trug, weil seine „Chefin“ Gisa Klaunig als Spielerin benötigt wurde.

Kaum zu halten: Wattenbeks Britt Punzius (re.), die sich hier gegen MöSchös Janne Plöhn (li.) durchsetzt, traf insgesamt sechs Mal. Quelle: Jan-Phillip Wottge

Gisa Klaunig war es auch, die dem Derby in der Crunchtime ihren Stempel aufdrückte. Vier Tage nach ihrem 29. Geburtstag traf Klaunig vorentscheidend zum 33:32 (57.) und wenig später auch zum 34:33 (58.), ehe Mönkebergs Lisa Straube in einer emotionalen Schlussphase vom Siebenmeterstrich die Nerven behielt (60.) und Katharina Hinrichs den finalen Treffer zum 36:33 im verwaisten Wattenbeker Tor platzierte. Der Rest war Mönkeberger Jubel.

Wattenbeks Britt Punzius mit viel Zielwasser in der Startphase

Doch auch die Gastgeberinnen hatten ihren Anteil am unterhaltsamen Derbyabend. Sie erwischten den besseren Start. Allen voran Rückraum-Shooterin Britt Punzius ballerte aus allen Positionen und traf die Winkel des Mönkeberger Tores. Die Peitschen führten durch das vierte Punzius-Geschoss mit 9:7 (15.), als die MöSchö-Frauen frei nach dem Motto „Wie du mir, so ich dir“ antworteten und dank der Treffsicherheit ihrer Außenspielerinnen Marit Kaps und Maria Bonadies mit einem 4:0-Lauf zur eigenen 11:9-Führung (19.) konterten.

TSV Wattenbek – HSG Mönkeberg-Schönkirchen 33:36 (17:18) TSV Wattenbek: Reese, Ketelhut – Punzius 6, Kliese, Pauli 5, Thal, Loitz, Olf 2/2, Takara, Ma. Bech 6/2, Lütje, Asmussen 4/1, Sagebiel, Steffek, Müller 5, Grau 5. HSG Mö-Schö: Boldt, Voigt – Schulz 6, Dins, Hinrichs 2, Plöhn 2, G. Klaunig 6, Bonadies 5, Kaps 3, Teegen 2/1, Schultze 4, Straube 6/4, S. Haase. Schiedsrichter: Jan Krüger/Björn Schmidt (Schafflund/Tarp) – Strafminuten: TSVW 6 (Olf, 2x Bech), HSG 10 (2x Schulz, Plöhn, Kaps, Straube) – Siebenmeter: TSVW 6/5 (Bech scheitert an Voigt), 6/5 (Teegen scheitert an Ketelhut) – Zuschauer: 125 in der Hans-Brüggemann-Schule.

Früh war klar, dass das kein Abend für schwache Nerven werden sollte. Deren gute offenbarte hingegen Lisa Straube, als sie Sekunden vor der Halbzeit zur 18:17-Gästeführung traf. Aber auch die Wattenbekerinnen hatten Crunchtime-Spielerinnen in ihren Reihen: Linksaußen Shayenne Grau verwandelte ihre Dreher traumhaft sicher. Mette Müller, die Riesin am Kreis, führte die Peitschen mit vier Treffern in der zweiten Halbzeit wieder an die MöSchö-Frauen heran, die zeitweise ihre Führung auf 32:28 ausgebaut hatten, heran. Als Lisa Olf vier Minuten vor dem Ende per Siebenmeter gar zum 32:32 ausglich, stand die Halle Kopf.

Spielertrainerin Gisa Klaunig entscheidet Derby zu Gunsten der Mö-Schö-Frauen

Derby, Emotionen, Provokationen. Juhra ließ sich im Überschwang der Gefühle zu einer unsportlichen Geste (57.) hinreißen, sah von den Schiedsrichtern die Gelbe Karte. Doch seine MöSchö-Frauen behielten kühlen Kopf und entschieden das prickelnde Derby durch die individuelle Stärke von Spielertrainerin Gisa Klaunig für sich. „Wir haben den Mönkeberger Rückraum mit Bundesligaqualität nicht in den Griff bekommen. Das hat den Ausschlag gegeben“, kommentierte Wattenbeks Trainer Mannhard Bech die knappe Derbyniederlage.