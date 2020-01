Deutsche Handballer sind EM-Fünfte

Stockholm

„Am Ende ist mir Platz fünf sogar lieber als Platz vier“, sagte Kreisläufer Jannik Kohlbacher nach dem Spiel, in dem sich beide Teams angesichts der sportlichen Bedeutungslosigkeit schwertaten, ihre beste Leistung abzurufen. Top-Torschütze für Deutschland war Julius Kühn mit Treffern. Für Portugal warfen Joao Ferraz und Alexis Borges jeweils vier Tore.

Vor der traurigen Kulisse von rund 6000 Zuschauern im 22.000 Fans fassenden Fußballstadion Tele2-Arena mussten die deutschen Handballer auf ihren Innenblock vom THW Kiel verzichten. Hendrik Pekeler saß wegen seiner anhaltenden Achillessehnenprobleme auf der Tribüne. Sein Vereins- und Innenblock-Kollege Patrick Wiencek (Knieprobleme) war schon vor der Reise nach Stockholm aus dem Kader gestrichen worden. So bildeten Johannes Golla und Marian Michalczik das Herzstück der Abwehr.

Weniger Intensität als jedes Freundschaftsspiel

Immer wieder hatte Bundestrainer Christian Prokop im Vorfeld die Bedeutung der Partie unter Wettkampfbedingungen als Vorbereitung auf das Olympia-Qualifikafionsturnier im April in Berlin betont – auch wenn ihr Ergebnis für beide Mannschaften irrelevant war. Allerdings bot sie vom Start weg weniger Intensität als jedes Freundschaftsspiel.

Keine Spur vom herausragenden Kampfgeist der Portugiesen, mit dem sie in der Vorrunde Frankreich aus dem Turnier geworfen hatten. Wenig Spielfreude bei den Deutschen, die stets ein bis zwei Tore vorlegten, bevor Portugal nachzog.

Die deutsche Abwehr nahm oft die Rolle von Statisten ein, wenn Joao Ferraz oder Rui Silva sich dem Tor von Andreas Wolff bis auf neun Meter näherten. Wolff war der einzige Spieler im DHB-Dress, der in der ersten Halbzeit Emotionen zeigte: Frust. Als er zunächst den Siebenmeter von Belone Moreira parierte, der Portugiese im Nachsetzen aber doch noch zum 11:11 (25.) traf, kickte er den Ball wütend erneut ins Netz.

Taktische Änderung brachte neue Möglichkeiten

Im Angriff ließ Christian Prokop seine Spieler rotieren, lediglich der durch Fieber gehandicapte Kapitän Uwe Gensheimer trabte nur bei einer Zeitstrafe gegen seinen Stellvertreter Patrick Zieker aufs Feld. Der Rückraum um Spielmacher Filip Weber leistete sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit einige Ballverluste und verpasste es so, die 13:11-Führung (25.) auszubauen. Stattdessen ging Deutschland mit einem 14:13-Vorsprung in die Kabine.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzten die Portugiesen auf ihr Markenzeichen: das Sieben-gegen-Sechs-Spiel. Eine taktische Änderung, die Deutschland die Gelegenheit gab, sich etwas abzusetzen, weil Paul Drux in der nun offensiver ausgerichteten Abwehr und Wolff im Tor den Erfolg des Überzahl-Spiels zu verhindern wussten. Beim 18:15 (36.9 traf Wolff ins leere Tor der Portugiesen.

Deutsche Führung verpuffte sehr schnell wieder

Doch die Führung verpuffte so schnell wie die Ansätze von Anfeuerungsrufen im weiten Hallenrund – und beim 23:24 für Portugal durch den starken Kreisläufer Alexis Borges (47.) lagen die Portugiesen erstmals in der Partie in Front. So blieb es bis zum Schluss eng, am Ende stemmte sich vor allem Torwart Johannes Bitter mit drei Paraden in den letzten fünf Minuten erfolgreich gegen die drohende Verlängerung der halbherzigen Vorstellung.

„Das hat noch mal richtig viel Kraft gekostet“, sagte Philipp Weber. „Aber ich bin froh, dass wir es über die Zeit gebracht haben.“

Nach acht Spielen, davon sechs Siege, in 16 Tagen zogen die Deutschen abschließend eine positive Turnier-Bilanz. Mit dem fünften Platz können wir schon recht zufrieden sein. Wenn man gegen beide Finalisten verliert, ist das keine Schande“, sagte Weber, der sich am letzten Abend des Turniers vor allem auf eines freute: „Heute Abend können wir auch mal das ein oder andere Bier trinken.“ Grünes Licht von Trainer Prokop gab es dafür. „Ich bin zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft in diesem Turnier“, sagte er. „Ich bin stolz auf die Mannschaft.“

Qualifikation für Olympische Spiele kommt jetzt

Die nächste Hürde für die deutsche Nationalmannschaft ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele im April, in der sie auf Schweden, Slowenien und einen noch bei der Afrikameisterschaft zu ermittelnden Gegner trifft. „Schweden und Slowenien sind sehr gute Mannschaften. Wir haben das Ziel, nach Tokio zu fahren“, sagte Prokop.

