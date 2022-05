Nach einem Jahr Pause gibt Yusuf Atmis sein Comeback: Am 21. Mai steigt der Kieler Boxer für seinen dritten Profikampf in den Ring, zehn Monate, nachdem sein Vater an einer Corona-Erkrankung gestorben ist. Der 26-Jährige erzählt, wie der Verlust seines Vaters ihn als Boxer beeinflusst.