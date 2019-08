Kiel

Um 16.15 Uhr sprangen die Jüngsten in die Förde und meisterten ihre 30 Meter Schwimmen und Seepferdchenabzeichen auf dem Badeanzug mit Bravour. In Front setzte sich hier bereits Laura Thiem, die zwar unter den Kleinen eine der Kleinsten war, doch gleichzeitig die 30 Meter Schwimmen, 1000 Meter Radfahren und 200 Meter Laufen als Schnellste in 6:39 Minuten absolvierte.

Mit Helm auf dem Kopf ins Ziel

Am Jüngsten aber richtig clever war derweil Jacob Sandau, der nach dem Radfahren sich gar nicht mit der Tüttelei am Helm beschäftigte sondern ihn kurzerhand aufbehielt und als Dritter Junge über die Ziellinie rannte. Seine Geschwister Sofie, Sarah, Andrea und Fabian gewannen ihre Altersklassen jeweils mit ordentlichem Vorsprung und auch die USC TriKids waren durch Tjark Leo Hartz, Jonas Hamm und Beate Pulver bei ihrem Heimrennen dreimal erfolgreich.