Schilksee

Es hat gefroren über Nacht. Die kalt-feuchte Luft lässt an diesem Morgen auf dem Campus des THW Kiel in Altenholz den Atem sichtbar werden. Es ist kurz vor neun Uhr, als Nachwuchs-Handballer Corvin Troschke, nur in Boxershorts bekleidet, die Tür öffnet. Der 18-Jährige ist gerade aufgestanden.

Troschkes Schultag beginnt an diesem Dienstag erst in der dritten Stunde. Montags und Mittwochs steht schon vor dem Unterricht Training an. Heute ist noch Zeit für ein kurzes Frühstück: Troschke holt eine Packung Toast aus einem Fach im Kleiderschrank und eine Dose Frischkäse aus dem WG-Kühlschrank. Über eine Wendeltreppe geht er hinauf ins Obergeschoss der Handball-WG mit kleiner Küchenzeile und Essecke und mixt sich zum Toast einen Drink mit Zink- und Vitaminpulver. „Sich vernünftig zu ernähren, ist eine der größten Herausforderungen“, sagt er.

Die drei Säulen des Campus-Konzepts: Handball, Persönlichkeit, (schulische) Ausbildung

Kochen und Einkaufen erledigen die THW-Kiel-Junioren am Campus selbst. „Wer hier lebt, hat eine hohe Eigenverantwortung“, sagt Ingo Suhr, der alle Abläufe auf dem Campus organisiert und für alle Sorgen und Nöte der Nachwuchshandballer bereitsteht. Die drei Säulen des Campus-Konzepts: Handball, Persönlichkeit, (schulische) Ausbildung. Seit Februar 2020 wohnt Linksaußen Corvin Troschke als einer von 21 Handballern im THW-Internat in Altenholz. Alle wollen von hier aus den Sprung in den Profihandball schaffen. Troschkes nächster Stopp auf dem Weg dahin: eine Doppelstunde Englisch im 13. Jahrgang der Gemeinschaftsschule Friedrichsort (IGF), der Partnerschule des Leistungssports.

Segeltalent Mats Schönebeck besucht dort die zwölfte Klasse und möchte einer der besten ILCA-7-Segler der Welt werden. Dazu fehlt ihm vor allem noch eines: Gewicht. Bis Sommer soll der 18-Jährige knapp zehn Kilogramm draufpacken. Es ist 9.30 Uhr. Während viele Mitschüler heute noch nichts gegessen haben, nutzt Schönebeck die Pause zwischen den beiden Biologiestunden für seine zweite Mahlzeit: Kartoffelbrei mit Chicken Nuggets. Eineinhalb Kilo Kartoffeln hat er am Vortag zusammen mit seiner Mitbewohnerin im Sportinternat Schilksee gekocht. Geplant für ein Abendessen und Verpflegung in der Schule – für zwei Personen.

Stimmen die Noten, macht die „Partnerschule des Leistungssports“ viel möglich

Schönebeck unterbricht seine Mahlzeit für die zweite Bio-Stunde. Das heutige Thema: Molekulargenetik. „Ich habe nicht sonderlich viel verstanden“, gesteht der Segler danach. Die anschließende Deutschstunde fällt aus. Also: Zeit zum Essen. Er setzt sich an einen Tisch im Flur und holt erneut die Tupperdose raus. Nach Physik in der fünften Stunde endet sein Schultag. Der Nachmittagsunterricht fällt für ihn in dieser Woche aus. „Es wird so früh dunkel, deswegen trainieren wir nachmittags“, erklärt er. Ein Vorteil, den er als Segler im Nachwuchs-Bundeskader an der IGF genießt.

Seit zehn Jahren trägt die Gemeinschaftsschule Friedrichsort den Titel „Partnerschule des Leistungssports“ und arbeitet eng mit dem Olympiastützpunkt in Schilksee, dem THW Kiel und den Fußballern von Holstein Kiel zusammen. „Wir achten gemeinsam darauf, dass die Sportler sowohl ihr Trainingspensum als auch ihr Abitur schaffen“, sagt Oberstufenleiter Markus Oddey. „Wir versuchen, alles möglich zu machen – zumindest wenn die Noten stimmen.“ Ist das nicht der Fall, „bedeutet das auch mal die Nichtteilnahme an Lehrgängen“, so Oddey. Das aber bleibt die Ausnahme. Handballer Troschke und Segler Schönebeck müssen sich darüber keine Sorgen machen.

Segler Mats Schönebeck: Zwölfter bei der Jugend-WM im Oman

Dabei sammelt vor allem Schönebeck durch den Sport Fehlzeiten. Den Winter verbringt er halb in Portugal, halb in Schilksee. „Wir sind meist zehn Tage im Trainingslager, dann zwei Wochen zu Hause in der Schule, dann wieder zehn Tage in Portugal“, berichtet der 18-Jährige. Klausuren kann er verschieben, wenn ein wichtiger Wettkampf ansteht. Wie im Dezember, als er bei den Youth Worlds im Oman segelte. Pro Bootsklasse wurde nur ein Boot pro Nation entsandt. ILCA-6-Segler Schönebeck fuhr auf Platz zwölf im 50er-Feld.

Im 13. Jahrgang von Handballer Corvin Troschke werden im Philosophie-Kurs die mündlichen Noten besprochen. In beiden Fächern sitzt Lukas Grote, U 19-Torhüter des THW Kiel, in der letzten Reihe neben Troschke. „Ich ziehe die Besprechung mit Corvin und Lukas vor“, ruft die Lehrerin. „Die müssen gleich zum Training.“ Getuschel in der Klasse. Offenbar sorgt die Sonderrolle der beiden Sportler für Gesprächsstoff bei den Mitschülern. Die vorbereiteten Reden zum Thema „partizipative Evolution“ hören beide nicht mehr. Eine Viertelstunde vor Ende packen sie ihre Sachen und hasten zum Parkplatz. In 20 Minuten startet das Mittagstraining in Altenholz.

Freundschaften zu Mitschülern knüpfen? „Im durchgetakteten Handball-Alltag schwierig“

„Enge Freundschaften mit Mitschülern zu knüpfen, ist im durchgetakteten Handball-Alltag schwierig“, erzählt Troschke später. Die Freizeit ist knapp. „Der Freundeskreis begrenzt sich auf den Handball und die Leute, die hier wohnen. Das ist wie eine Familie, weil wir jeden Tag so viel zusammen machen. In der Schule sitzt man nebeneinander, lernt und isst zusammen.“

Am Mittwoch, dem einzigen freien Abend, fahren die Nachwuchshandballer manchmal in die Stadt, gehen ins Kino, im Sommer an den Strand. Am Wochenende fährt Troschke nach Hause nach Bad Segeberg, wo auch Freundin Laura wohnt, die ihn seit der Corona-Pandemie in seiner WG nicht besuchen darf. „Manche, die von weiter weg kommen, ziehen ins Hotel um, wenn die Freundin am Wochenende zu Besuch kommt“, sagt Troschke, während er sich in seinem Zimmer für das Training umzieht. Die Halle liegt direkt neben seiner WG.

Leben im Segelinternat: „Manchmal geht man sich auf die Nerven“

Auch Mats Schönebeck ist wieder im Internat und zieht sich fürs Training mit den Segel-Kollegen um. Gemeinsam mit acht Wassersportlern- und -sportlerinnen lebt er mitten im Olympiahafen. Alle haben ein zwölf Quadratmeter großes Zimmer mit eigenem Bad und Zugang zum gemeinsamen Balkon mit Blick auf die Förde. Die Küche und einen Gemeinschaftsraum teilen sie sich. „Manchmal geht man sich auf die Nerven. Aber eigentlich ist es cool hier“, sagt er. Vor allem die kurzen Wege zum Boot genießt er.

Seit knapp einem Jahr wohnt der Hamburger in Schilksee. Finanziert werden die Internatsplätze aus Bundes- und Landesmitteln sowie von den Eltern der Schüler. Aufgenommen im Internat werden laut Kriterien des Olympiastützpunkts nur Seglerinnen und Segler mit „sehr guter sportlicher Perspektive“. Mehr als die Hälfte der Internatsbewohner schafft nach dem Schulabschluss den Sprung in den Bundeskader. Doch auch der ist in mehrere Leistungsgruppen unterteilt. Auf dem Weg an die Spitze, in den Olympia-Kader, wird noch mal kräftig aussortiert.

Die Ostsee hat um die sieben Grad – „Gestern war es kälter“

„Segelfertig“ treffen sich die Jungs mit Trainer Marek Nostiz am Wasser. Zum Nachwuchs-Bundeskader gehören acht Segler aus ganz Deutschland. Kurze Besprechung über den heutigen Trainingsplan, dann geht es aufs Wasser. Auf einem Slipwagen lassen sie die Einhand-Jolle in die Förde gleiten und müssen – nur bekleidet mit einem Neoprenanzug – hinterherspurten, um das Boot festzuhalten. Die Förde hat an diesem Tag um die 7 Grad. „Ah, ist kalt“, ruft einer der Segler. „Gestern war es kälter“, erwidert Schönebeck nüchtern. Mit einem Satz springen die Jungs aufs Boot und fahren aus dem Hafen raus. Nostiz fährt mit dem Motorboot hinterher. Mit einer Kamera filmt er die Segler, um das Training anschließend zu analysieren – das ihn heute nicht zufrieden stimmt. „That’s not what I want“, schimpft der polnische Coach.

Bei schwierigen Bedingungen mit kaum Wind werden Wenden geübt: Schönebeck setzt sich auf die eine Seite der Jolle, bringt das Boot in Fahrt, dann in Schräglage, klettert blitzschnell unter dem Segel auf die andere Seite durch und legt sich mit seinem ganzen Körper aus dem Boot heraus, damit es nicht kentert. Nicht immer klappt es. Einmal kippt seine Jolle um. Nun wird deutlich, warum er an Gewicht zulegen muss.

Zwei Stunden halten die Jungs es auf dem Wasser aus. „Irgendwann wird es zu kalt“, schnauft Schönebeck, als er seine Jolle aus dem Wasser zieht. Erschöpft wirkt er nicht. „Das kommt erst später. Das Training war anstrengend.“ Schnell putzt er sein Boot, zieht sich um und läuft zurück ins Internat – in die Küche. Vom Kartoffelbrei aus der Schule ist noch etwas übrig.

Mit einer Tupperdose bewaffnet geht er um 16.30 Uhr zur Videoanalyse. Nostiz appelliert an die Nachwuchssegler: Sie müssten fokussierter bei den Wenden sein und zeigt Trainingsszenen. So richtig wollen die Jungs das nicht akzeptieren. „Es war zu wenig Wind“, erwidert ein Segler. Gelten lässt Nostiz das nicht. Schönebeck hält sich in der Diskussion zurück. Nach einer halben Stunde ist die Besprechung vorbei. Das erste Mal an diesem Tag hat der junge Segler Zeit zum Entspannen.

Handballer Corvin Troschke: Im Sommer geht’s in den Herrenbereich

Runterkommen heißt es am späten Nachmittag auch für Corvin Troschke. Den Laptop auf dem Schoß guckt er sich Videos auf Youtube an. Das kleine WG-Zimmer ist aufgeräumt. Nur ein Drucker und eine Plastikpflanze stehen auf dem Schreibtisch, alle anderen Sachen sind im Schrank verstaut. Im Sommer nach seinem Abitur wird der Segeberger die Handball-WG verlassen. Für ihn steht der Sprung in den Herrenbereich bevor, wahrscheinlich in die Dritte Liga. Ob zum THW-Kooperationspartner TSV Altenholz, steht noch nicht fest.

„Ich will parallel eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann machen, damit ich nach dem Handball etwas in der Hand habe“, sagt er. Wie seine Chancen auf eine Profikarriere stehen? „Ein Vollprofi ist für mich jemand in der Zweiten Liga. Natürlich ist der Schritt schwer, aber wir haben hier die Voraussetzungen, bekommen eine super Ausbildung.“ Seine Schulsachen holt Troschke an diesem Nachmittag nicht heraus. Die Klausur im ungeliebten Fach Mathe hat er am Vortag hinter sich gebracht. Vor der Abendeinheit gehen die U 19-Handballer noch gemeinsam einkaufen. Nach dem Training wollen sie asiatisch kochen.

Zum Tagesabschluss in den Kraftraum

18.30 Uhr: Noch einmal muss sich Segler Schönebeck motivieren. Es geht in den Kraftraum. Auch das ist wichtig, um mehr Körpergewicht zu bekommen. „Wir haben gestern Maximalkraft trainiert und machen heute nur ein paar Koordinationsübungen“, sagt er. Die Übungen wirken, als seien sie ein Kinderspiel für ihn. Er hüpft von einem Gymnastikball zum nächsten, schnappt sich vier Bälle und jongliert, während er auf einem der Gymnastikbälle steht. Balancieren auf der Slackline – ebenfalls kein Problem. Nach eineinhalb Stunden hat Schönebeck das Training geschafft. „Jetzt kochen wir noch“, sagt er, „und dann gehe ich bald ins Bett.“ Wieder kommen die Kohlenhydrate nicht zu kurz: Es gibt Spaghetti Carbonara.

Gemeinschaftsschule Friedrichsort: Hier lernen Kiels Sporttalente Rund 50 junge Spitzenathletinnen und -athleten – vor allem aus der Oberstufe – bringen an der Gemeinschaftsschule Friedrichsort (IGF) ihre schulische Ausbildung und ihre sportliche Laufbahn unter einen Hut. Als 2006 das Sportinternat des Olympiastützpunkts in Schilksee entstand, besuchten die ersten Wassersportler und Beachvolleyballer neben der Hebbelschule auch die IGF. Die Volleyballer verabschiedeten sich drei Jahre später nach Hamburg, doch die Seglerinnen und Segler blieben in Friedrichsort, bekamen 2018 mit den Handballern des THW Kiel und ein Jahr später mit den Fußballern von Holstein Kiel Verstärkung. Die Schule bietet ihren Leistungssportlerinnen und -sportlern wöchentliche Sprechstunden, ist im regelmäßigen Austausch mit den Kooperationspartnern; organisiert den Nachführunterricht für die Athletinnen und Athleten auf Lehrgängen oder Wettkampfreisen; nimmt Wiederholungsklausuren und Ersatzprüfungen ab. Seit 2011 ist die IGF eine von zwei „Partnerschulen des Leistungssports“ im Land (neben der Lauenburgischen Gelehrtenschule am Ruderstützpunkt Ratzeburg). Eine „Eliteschule des Sports“, ein Prädikat, das durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vergeben wird, hat Schleswig-Holstein – als einziges Bundesland neben Bremen – nicht. „Die bestehenden Bedingungen dafür könnten wir gegenwärtig allein schon mit Blick auf die geforderte Anzahl der Athletinnen und Athleten in Kiel nicht erfüllen“, sagt Oberstufenleiter Markus Oddey. An der IGF soll dank zunächst auf zwei Jahre befristeter zusätzlicher Landesfördermittel im kommenden Schuljahr erstmals eine Klasse ausschließlich mit Kadersportlerinnen und -Sportlern gebildet werden, die gänzlich vom Stundenplan der Parallelklassen entkoppelt ist. Auch ein Athletikraum, in dem die Seglerinnen und Segler, Handballer und Fußballer zur Mittagszeit trainieren können, ist in Planung. Langfristiges Ziel an der Schule ist es, jeweils eine Kadersport-Klasse in den Jahrgängen elf bis 13 zu schaffen. Dafür bräuchte es pro Klassenzug 18 Schülerinnen und Schüler.

Gestampfe und Gequietsche der Handballer tönt währenddessen durch die Halle in Altenholz. Das erste Trainingsspielchen verliert Corvin Troschke mit seinem Team und muss runter für 20 Liegestütze. Kurz darauf ist der Linksaußen in seinem Element: Sprung in den Kreis, Wurf aus spitzem Winkel, elegantes Abrollen, eine geballte Faust. Nach eineinhalb Stunden ist die zweite Einheit des Tages geschafft. Troschke ist zufrieden. „Ich habe viele Würfe bekommen“, sagt er außer Atem.

Es gibt Tage, da läuft es in der Schule nicht, und Troschke kann dank des Trainings trotzdem mit einem guten Gefühl schlafen gehen. „Richtig schlechte Tage gibt es hier allein wegen der Stimmung am Campus nicht.“ Für den Nachwuchshandballer heißt es jetzt: Duschen, Kochen und ab ins Bett.

Am nächsten Morgen beginnt für Troschke und Schönebeck der nächste vollgepackte Tag, die nächste Etappe auf dem Weg in den Spitzensport – für die Handballer mit einer ersten frühen Trainingseinheit noch vor dem Schulbeginn.